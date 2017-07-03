Виктор Суворов: Дальний Восток РФ сейчас полностью китайский 3 3.07.2017, 13:21

Виктор Суворов

Фото: bulvar.com.ua

Процесс распада постсоветской империи продолжается.

Об этом заявил бывший советский разведчик, историк и писатель Виктор Суворов в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

"Я родом с Дальнего Востока. Мой отец был офицером, он же не выбирал место службы, поэтому там мое детство и прошло. Дальний Восток сейчас полностью китайский, и китайцы там все держат и контролируют. Они и в Забайкалье уже. Но московская власть поддерживает всю эту "оккупацию". Если китайцы туда пришли, они оттуда больше никогда не уйдут. Россию ждет распад", – заявил Суворов.

Он добавил, что не может сказать, когда это произойдет.

"Но пройдет немного времени, и в следующем интервью мы скажем: "Жалко, но что поделаешь. Такова история". Смотри, был великий социалистический лагерь, и он рассыпался. Потом остался великий Советский Союз, но с ним случилось то же самое. Это тен-ден-ци-я, сэр, тенденция. Кто следующий на очереди? Ведь после распада соцлагеря не было сделано ничего, чтобы это остановить. Страна неслась под горку, Советский Союз рассыпался, и снова не было совершено никаких попыток, чтобы это предотвратить. Распад продолжается", – сказал писатель.