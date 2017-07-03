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Эстония как председатель ЕС против ослабления санкций в отношении России

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  • 3.07.2017, 13:37

Эстония намерена сохранить острый тон в отношении РФ.

Эстония, которая с 1 июля председательствует в ЕС, хочет сохранить острый тон в отношении России и не согласна с ослаблением экономических санкций. Об этом в интервью «Радио Польша» заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Действующие санкции продлятся до конца января. Таким образом, решение ЕС об их продлении или отмене будет приниматься в ходе председательствования Эстонии.

«Мы не можем вернуться к отношениям, как будто ничего не произошло, и не можем смягчить санкции, пока Россия не начнет вести себя в соответствии с международными стандартами. Россия обязана выполнить минские соглашения, только после этого мы сможем говорить об отмене санкций», - отметил министр иностранных дел Эстонии.

Европейский союз ввел экономические ограничения в отношении России в конце июля 2014 года в ответ на агрессию в Украине и аннексию Крыма. С тех пор каждые полгода они продлеваются, иногда с трудом, потому что время от времени появляются предложения ослабить или даже полностью отменить санкции.


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