Видеохит: Продавец прогнал намеревавшегося украсть сладости медведя 3.07.2017, 13:46

Работник алкогольного магазина не испугался незваного посетителя.

Роджер Тибодо, работающий в алкогольном магазинчике на Аляске (США), был не слишком рад, когда увидел, что в помещение через открытую дверь проникла крупная собака, пишет 120.su.

Когда же продавец присмотрелся и понял, что незваный посетитель оказался даже не псом, а медведем, он и вовсе занервничал. Животное же с интересом уставилось на полку со сладостями и даже встало на задние лапы, чтобы рассмотреть товары поподробнее.

Несмотря на испуг, Роджер понял, что зверь замыслил преступление, и решил защитить конфеты от посягательств воришки. Мужчина закричал и начал громко хлопать в ладоши, так что мишка решил не связываться с таким суровым продавцом и сбежал из магазина.