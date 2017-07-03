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Активисты провели в Барановичах альтернативный День вышиванки

  • 3.07.2017, 13:55

К жителям Барановичей присоединились гости из столицы.

В центре Барановичей состоялся праздник вышиванки. Собрались активисты города, приехали гости из Минска: руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и бард Дмитрий Захаревич. Сократила программу праздника дождливая погода, передает «Радыё Рацыя».

- Открылась праздник, после провели викторину по вышиванке и истории Беларуси. Выступил минский бард Дмитрий Захаревич со своими патриотическими песнями. Брали слово участники торжества. Кстати, выступила моя дочь со стихотворением, - рассказал один из организаторов мероприятия Владимир Гундарь.

По словам Владимира Гундаря, над участниками праздника постоянно развевалось большое бело-красно-белое полотнище. К празднику проявляли интерес горожане, которые проходили возле площади. И хотя мероприятие не было массовым, но прошло живо и интересно.


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