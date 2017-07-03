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Порошенко подтвердил, что Лукашенко посетит Украину

  • 3.07.2017, 14:06

Украинский президент направил белорусскому диктатору письмо по случаю «дня независимости».

Президент Украины Петр Порошенко доволен динамикой многостороннего сотрудничества с Беларусью, и ожидает, что визит Лукашенко в Украину будет способствовать более глубокому конструктивному диалогу между странами.

Как сообщили «Радыё Свабода» в пресс-службе главы украинского государства, Петр Порошенко направил белорусскому правителю поздравительное письмо по случаю «дня независимости» Беларуси:

«Глава государства пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком посту, а дружественному белорусскому народу - мира и процветания».

По словам Петра Порошенко, равноправное партнерство и доверие - это важнейшие приоритеты двустороннего взаимодействия Украины и Беларуси.

«Уверен, что ваш будущий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», - отметил Петр Порошенко в своем письме.


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