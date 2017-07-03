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Еврокомиссар призвал белорусские власти допустить на БелАЭС международных экспертов

  • 3.07.2017, 14:32
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Франс Тиммерманс

Беларусь должна провести стрессовые тесты под международным наблюдением.

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в понедельник в Вильнюсе опять призвал Беларусь к проведению стрессовых тестов на строящейся атомной электростанции в Островце под наблюдением зарубежных экспертов, пишет interfax.by.

«Мы должны обеспечить, чтобы строительство поблизости от Европейского союза атомной электростанции осуществлялось со строгим соблюдением существующих правил безопасности», - сказал журналистам по окончании встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом еврокомиссар.

«Нам хотелось бы, чтобы под наблюдением зарубежных экспертов были проведены стрессовые тесты на Белорусской атомной электростанции», - добавил он.

В ходе выполнения стрессовых тестов оценивается устойчивость электростанции к работе при неблагоприятных условиях.


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