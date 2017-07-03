Эксперты назвали самый производительный смартфон 3 3.07.2017, 14:39

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Вопреки ожиданиям, возглавил рейтинг отнюдь не iPhone 7.

Эксперты бенчмарка AnTuTu обнародовали рейтинг самых производительных флагманских смартфонов. Лидером списка оказался продукт тайваньской компании - смартфон HTC U11, о чем отмечено в официальном блоге бенчмарка, пишет korrespondent.net.

Судя по результатам тестирования, смартфон набрал 180 079 баллов, существенно опередив своих конкурентов.

На втором месте оказался "американец" iPhone 7 Plus, показавший результат в 174 299 баллов.

"Снижение оценки смартфонов iPhone 7 в основном сосредоточено на одноядерной секции и секции UX, и, таким образом, мы предполагаем, что это может быть вызвано модернизацией прошивки 10.3", - отметили специалисты бенчмарка.

В топ-5 также вошли Xiaomi Mi 6 (172 494 балла), Samsung Galaxy S8 (172 368 балла) и Samsung Galaxy S8 Plus.