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Эксперты назвали самый производительный смартфон

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  • 3.07.2017, 14:39
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Вопреки ожиданиям, возглавил рейтинг отнюдь не iPhone 7.

Эксперты бенчмарка AnTuTu обнародовали рейтинг самых производительных флагманских смартфонов. Лидером списка оказался продукт тайваньской компании - смартфон HTC U11, о чем отмечено в официальном блоге бенчмарка, пишет korrespondent.net.

Судя по результатам тестирования, смартфон набрал 180 079 баллов, существенно опередив своих конкурентов.

На втором месте оказался "американец" iPhone 7 Plus, показавший результат в 174 299 баллов.

"Снижение оценки смартфонов iPhone 7 в основном сосредоточено на одноядерной секции и секции UX, и, таким образом, мы предполагаем, что это может быть вызвано модернизацией прошивки 10.3", - отметили специалисты бенчмарка.

В топ-5 также вошли Xiaomi Mi 6 (172 494 балла), Samsung Galaxy S8 (172 368 балла) и Samsung Galaxy S8 Plus.

Фото: AnTuTu

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