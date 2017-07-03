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СМИ выяснили, что Трамп намерен обсудить на встрече с Путиным

  • 3.07.2017, 14:45
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Встреча может пройти во время саммита G-20 в Гамбурге.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента.

По данным источников телеканала, Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент намерен поднять вопрос «действий России на Украине».

По данным телеканала, тема «вмешательства» России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в ходе саммита G20 в Гамбурге Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Позднее СМИ сообщили, что в Белом доме возникли разногласия по поводу встречи президентов. Американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что программа пребывания Путина в Гамбурге пока не сформирована полностью и подробности предполагаемой встречи с Трампом озвучат позднее.

С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля.


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