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Яхты на Нарочи: 11 фотографий «Белорусского моря» начала XX века

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  • 3.07.2017, 14:52

Архивные снимки самого большого озера в Беларуси.

В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Нарочи 1920-1930-х годов, передает «Радыё Свабода».

«Как и наша Балтика, Нарочь имеет прекрасные пляжи с мелким и чистым песком, высокой и чистой волной. В ее прозрачной глубине твердое ровное дно, а в некоторых местах даже согнутые ветром западные карликовые сосны, так характерные для ландшафта морского побережья» - писал в межвоенный время один из зачинателей белорусской фотографии Ян Булгак о Нарочи.

Пірс на Нарачы, 1937 год.

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