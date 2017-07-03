Яхты на Нарочи: 11 фотографий «Белорусского моря» начала XX века 2 3.07.2017, 14:52

Архивные снимки самого большого озера в Беларуси.

В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Нарочи 1920-1930-х годов, передает «Радыё Свабода».

«Как и наша Балтика, Нарочь имеет прекрасные пляжи с мелким и чистым песком, высокой и чистой волной. В ее прозрачной глубине твердое ровное дно, а в некоторых местах даже согнутые ветром западные карликовые сосны, так характерные для ландшафта морского побережья» - писал в межвоенный время один из зачинателей белорусской фотографии Ян Булгак о Нарочи.