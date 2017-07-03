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Видеофакт: Немецкие футболисты ворвались на пресс-конференцию Лева и устроили там праздник

  • 3.07.2017, 15:14
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Сборная Германии по футболу стала победительницей Кубка конфедераций.

После победного финала Кубка конфедераций против Чили (1:0) игроки сборной Германии приняли участие в послематчевой пресс-конференции главного тренера команды Йоахима Лева, пишет «Трибуна».

Футболисты ворвались в пресс-центр с пивом в руках и отпраздновали там победу.


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