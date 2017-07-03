Под Пинском Opel с пьяным водителем в воздухе срубил четыре сосны 4 3.07.2017, 15:20

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На водителе нет ни одной царапины.

Как сообщили abw.by в службе «Эвакуатор Пинск «Автотехпомощь», водитель не справился с управлением и вылетел в левый по ходу движения кювет.

«Все четыре колеса были разгерметизированы (в воздухе срубил четыре дерева). Чтобы эвакуатору вытащить авто из кювета, пришлось перекрывать движение. ГАИ вызвал кто-то из очевидцев. Как выяснилось, водитель был пьян. На нем нет ни одной царапины. Говорит, что ехал из Пинска в Питер», - рассказали в службе эвакуации.