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Google поздравил белорусов двумя флагами

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  • 3.07.2017, 15:23
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Поисковик поздравил белорусов с официальным «днем независимости» бело-красно-белым флагом.

Логотип для пользователей Google из Беларуси 3 июля стал красно-зеленым. Однако в белорусском твиттере компании он оказался бело-красно-белым.

На стартовой странице Google в Беларуси 3 июля показывается специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг открываются результаты поискового запроса «дзень незалежнасці Беларусі».


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