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«Горжусь тем, что белоруска, и не позволю детям быть рабами одной семьи»

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  • 3.07.2017, 15:34
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Молодая минчанка на Октябрьской площади эмоционально высказалась о белорусской власти.

О том, что заставило ее выйти на акцию, журналистам заявила молодая девушка, которая пришла сегодня на акцию «За мирную Беларусь!» в яркой вышиванке ручной работы. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции протеста.

«Я минчанка, меня зовут Лидия, я пришла поддержать Николая Статкевича, поддержать всех белорусов, высказать свою точку зрения по поводу происходящего в стране.

Главная проблема в Беларуси – это тотальная несправедливость по отношению к обычным гражданам. Расхищение страны, продажа страны – начиная от России и заканчивая чуть ли не Турцией.

Готова к 15 суткам и к отчислению с учебы – не страшно. Я против гнобления властью белорусского народа, против гнобления молодежи. За достойную жизнь. Против декрета №3 - это вообще какой-то абсурд. Это какой-то непонятный и необоснованный каприз власти.

Очень странные и нехорошие вещи происходят в нашей стране: тотальная коррупция, все смотрят на нее сквозь пальцы, потому что она завязана на вышестоящих лицах.

Меня волнуют вопросы к властями и по тому, что было 20 лет назад: все помнят о политических убийствах в нашей стране. Есть вопросы – но нет ответа даже от официальных властей. И хотелось бы услышать даже вранье по этому поводу.

Я горжусь тем, что я белоруска и я не хочу, чтобы нас смешивали с грязью. Не хочу, чтобы моих детей брали в ряды рабов, чтобы обеспечивать благосостояние одной-единственной семьи.

Меня волнуют проблемы с образованием, проблемы с Евросоюзом. Почему нам все время говорят, что «вокруг одни враги?». Я этого не понимаю. Мы все мирные и имеем право жить достойно. Но для этого надо что-то делать», - заявила девушка.


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