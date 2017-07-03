Арина Соболенко успешно стартовала в основной сетке Уимблдона 1 3.07.2017, 15:42

2,435

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка праздновала победу над россиянкой Ириной Хромачевой.

Арина Соболенко, сходу пробившаяся в основную сетку одиночного турнира сквозь сито квалификации, успешно преодолела первый раунд соревнований, пишет tut.by.

В стартовом матче основной сетки 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) взяла верх над 22-летней россиянкой Ириной Хромачевой (№ 110) — 6:3, 6:4.

Белоруска сразу захватила лидерство в первом сете (3:0, 4:1) и уверенно довела его до победы.

А вот во второй партии белоруска оказалась в роли догоняющей (0:1, 1:2, 2:3, 3:4), однако ей все же удалось выиграть два гейма подряд и вырваться вперед (5:4), а затем и дожать соперницу — 6:4!

Поединок продолжался 72 минуты.

Напомним, что в квалификации Соболенко одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4, 22-летнюю Джейми Лёб (№ 145) из США — 7:6 (7:5), 6:4, и взяла верх над 25-летней Кристи Ан (№ 116) из США — 6:1, 6:1.

Таким образом, с учетом квалификации Арина одержала на кортах Уимблдона уже четвертую победу подряд.

В основной сетке Уимблдона в женском одиночном разряде выступят еще две белорусские спортсменки. Без квалификации в основную сетку допущены 23-летняя Александра Саснович (№ 87) и 27-летняя Виктория Азаренко (№ 678), получившая Wild Card от организаторов. Они выйдут на корт вечером.