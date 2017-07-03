«Хочу смены Лукашенко, он уже всех достал» 3 3.07.2017, 15:47

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ФОТО: @PR0TEZ

Именно из-за этого молодые люди в первый раз в жизни выходят на акции протеста в Беларуси.

Об этом журналистам на акции «За мирную Беларусь!» заявил молодой человек в футболке с «Погоней». Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.

«Хочу смены власти. Это во-первых. Это самое важное. Сменить Лукашенко.

Он достал уже всех. Нет сил его терпеть. Поэтому я и вышел на Площадь – первый раз в жизни», - заявил молодой человек.