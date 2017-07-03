«Хочу смены Лукашенко, он уже всех достал»3
- 3.07.2017, 15:47
- 11,157
Именно из-за этого молодые люди в первый раз в жизни выходят на акции протеста в Беларуси.
Об этом журналистам на акции «За мирную Беларусь!» заявил молодой человек в футболке с «Погоней». Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.
«Хочу смены власти. Это во-первых. Это самое важное. Сменить Лукашенко.
Он достал уже всех. Нет сил его терпеть. Поэтому я и вышел на Площадь – первый раз в жизни», - заявил молодой человек.