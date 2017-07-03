Ващиковский: Мы хотим убедить Трампа сохранить военное присутствие в Польше 3.07.2017, 15:56

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Витольд Ващиковский

Фото: EPA

Визит Дональда Трампа в Польшу состоится уже 5 июля.

Присутствие американских войск в Польше, а также экономическая и энергетическая безопасность – таковы главные темы переговоров в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. Об этом «Радио Польша» сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Войска НАТО, в том числе солдаты США, дислоцируются в Польше. Мы намерены убедить Дональда Трампа сохранять это присутствие как можно дольше. Мы также хотим обсудить экономическую и энергетическую безопасность. Это очень важная тема, поскольку в наше время можно существенно навредить экономике государства, ограничив ее доступ к источникам энергии или более дешевым источникам энергии», - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он добавил, что Польша также рассчитывает на сотрудничество в области военно-промышленных закупок.

«В обязательства Польши входит защита не только своих границ, поскольку наша восточная граница является одновременно границей НАТО и ЕС. У нас есть обширная программа модернизации армии, и я надеюсь, что американцы помогут нам посредством интересных и более дешевых предложений. Эта тема также будет обсуждаться в ходе визита американского президента», - отметил Витольд Ващиковский.

Напомним, визит Дональда Трампа в Польшу запланирован на 5 июля этого года.