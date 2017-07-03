Школьник из Борисова изобрел говорящий велокомпьютер 6 3.07.2017, 16:36

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Вадим Машницкий

С легкой руки Вадима Машницкого старое китайского радио превратилось в современный гаджет.

Школьник из Борисова Вадим Машницкий создал велокомпьютер, который может определять скорость, ускорение и полный километраж. Он также управляет осветительными элементами на велосипеде и… разговаривает. По словам изобретателя, гаджету, себестоимость которого без учета подручных материалов всего 10 долларов, нет аналогов ни в Беларуси, ни за ее пределами.

Корреспондент mlyn.by отправилась в Борисов, чтобы узнать у Вадима, как создавался «велокомпьютер с расширенными возможностями».

С Вадимом встречаемся в парке имени Горького. Туда молодой человек приезжает на велосипеде. Гаджета на транспортном средстве не видно, потому интересуюсь, часто ли он сам использует свою разработку.

— Без него практически не катаюсь. Особенно по вечерам. Перед нашей встречей снял, чтобы показать принцип его и подключения.

Пока изобретение ждет своего часа в рюкзаке, Вадим рассказывает, с чего началась его любовь к радиоэлектронике.

— Интерес к компьютерам, платам и микропроцессорам у меня от отца. Он работает системным администратором, но тоже увлекается радиоэлектроникой. Всему, что умеет, научил меня. Часто смотрю в интернете видео, сижу на форумах, общаюсь с ребятами. Читаю книги, «Arduino блокнот программиста» и вовсе стала настольной. Очень жалко, что в Борисове нет ни одного соответствующего кружка или клуба по интересам, — говорит Вадим.

Склонность к науке у него проявилась в раннем детстве. Сначала разбирал игрушки — смотрел, как они работают. В начальной школе участвовал в конкурсе «Я — исследователь». Тогда представил работу «Можно ли видеть звук?». А повзрослев, увлекся программированием.

— Время от времени создаю и другие проекты. Но они, по большей части, ради забавы. К примеру, нашел способ подключить через USB к мобильному или компьютеру дисковый набиратель номера от старого стационарного телефона и с его помощью вводить цифры. А над созданием велокомпьютера начал работать в прошлом году. В тот момент мне нужен был спидометр для велосипеда. Обошел несколько магазинов, и столкнулся с тем, что имеющиеся на рынке приборы дорогие, но при этом ограничены по функциональности. Базовый измеряет скорость и отображает пройденное расстояние, при этом стоит от 10 долларов и выше. Поэтому решил сделать собственный, — говорит парень и демонстрирует устройство.

«Вас приветствует велокомпьютер версии 2.0», — произносит гаджет, и на экране от старой Nokia появляются различные показатели.

— Корпус моего устройства — от старого китайского радио. Очень удобно, поскольку в нем предусмотрено место под динамик. Главная особенность, которой нет ни в одном другом велокомпьютере, — возможность не только видеть, но и слышать, с какой скоростью движешься: прибор это проговаривает. Не нужно отвлекаться от дороги.

Помимо умения разговаривать, устройство может измерять среднюю и максимальную скорость, показывать пройденное расстояние, время в пути, полный пробег, который не сбрасывается при включении/выключении, управлять освещением.

Принцип работы устройства следующий. На велосипеде закрепляются магнит и датчик, который срабатывает на магнитное поле. Таким образом, велокомпьютер определяет, что совершился оборот колеса, и засекает время между двумя оборотами. Зная период обращения колеса и его диаметр (можно настроить под любой велосипед), вычисляет скорость.

— Крепления для гаджета на велосипеде пока нет, поэтому пользуюсь изолентой, — продолжает Вадим. — В само устройство встроен экран старого телефона Nokia, что делает велокомпьютер «неубиваемым». Рядом с экраном находится датчик освещенности: освещение включается автоматически. Вращая кнопку-энкодер, можем переключать различные режимы и узнавать пройденное расстояние, ускорение, среднюю скорость, время включения устройства, километраж. При нажатии на кнопку-энкодер входим в режим управления освещением. В режиме «авто» при необходимости оно включается (даже в темном переулке или тоннеле). Есть режим постоянного включения, моргания. В ночное время срабатывает подсветка дисплея. Батарея может работать сутки в непрерывном режиме.

Велокомпьютер создан на базе платы Arduino, которая включает в себя программатор и процессор. Программа для устройства написана Вадимом самостоятельно. На второй прототип, который создавался на основе первого, ушло две недели. На разработку первого — почти год. Что-то собрал из подручных материалов. Большинство компонентов заказывал через интернет.

Патентовать свое устройство Вадим пока не планирует. Говорит, многое еще нуждается в доработке. «Хочу сделать интерфейс более удобным. Работаю над связью с мобильником, чтоб можно было передавать данные, заносить в телефон статистику». Тем не менее «велокомпьютер с расширенными возможностями» уже получил несколько наград. В их числе второе место на республиканском этапе конкурса «Техноинтеллект», третье — на научно-инженерном конкурсе учащихся «Belarus Science and Engineering Fair» и белорусско-российском конкурсе «Таланты XXI века».

— У меня есть одноклассники — отличные теоретики, разбираются в математике, физике, химии. Но ребят, которые бы реализовали что-то на практике, не так уж и много. Их я как раз встречаю на таких конкурсах. Жаль, что потом мы общаемся только через интернет.

У Вадима также есть опыт разработки компьютерных приложений. В прошлом году он создал игру-викторину про Борисов.