Пять факторов глубокого кризиса российской экономики 3.07.2017, 16:45

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В чем эксперты не согласились с Путиным.

В последнее время россияне только и слышат, что не за горами светлые времена в экономике страны, что она успешно преодолела кризис и дальше будет только расти. Об этом с упоением твердит вся верхушка власти — начиная от министров экономического блока и заканчивая президентом. Глава государства на прошедшей недавно прямой линии с народом убеждал всю Россию, что рецессии — конец, у нас три квартала подряд наблюдается рост ВВП, наращиваются инвестиции в капитал, а также золотовалютные резервы, растет промышленное производство, а инфляция упала до рекордно низкого уровня, пишет mk.ru.

Однако независимые экономисты не спешат разделять оптимизм властей: с их точки зрения, налицо все больше тревожных факторов риска, свидетельствующих о наступлении нового кризиса, и выстрелить в самое сердце российской экономики они могут уже этой осенью.

Риск №1. Нефть дешевеет — рубль падает

Главный экспортный товар России и основной источник доходов государственной казны — нефть — за последний месяц совсем не радует высокими котировками. Только за прошедшие пять недель «черное золото» подешевело на 16%, откатившись к $45 за баррель, а ведь еще в январе сырье торговалось на отметке $58 за бочку. Отката уже никто не ожидал, но длившийся больше года восходящий тренд на нефтяном рынке, судя по всему, окончательно сломлен. Не помогли даже усилия ОПЕК и ряда стран-экспортеров, включая Россию, сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в год, дабы сбалансировать рынок.

Сначала все шло хорошо: нефтедобывающие государства, которые сначала ругались и спорили за каждый баррель, добились невиданной исполнительности в реализации соглашения и даже перевыполнили взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 7%. Идиллию разрушили США, увеличив извлечение тяжелой сланцевой нефти, которая как кость в горле стоит у «традиционного» сырьевого клуба. Усугубило ситуацию и наращивание добычи в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от участия в соглашении ОПЕК из-за предыдущих потерь в сырьевом секторе этих стран из-за террористических атак и природных катаклизмов.

На этом фоне рубль, как лакмусовая бумажка всех перипетий на нефтяном рынке, побледнел и померк: с апрельских 57 рублей «деревянный» подешевел на 5% и опустился до 59 рублей за доллар. Впрочем, российские чиновники ровно этого и хотели, заверяя, что сильная национальная валюта мешает восстановлению национальной экономики.

«Если подтвердится предположение, что цена на нефть повернула к снижению, и оно будет продолжаться месяцами, дойдет до $35–40 за баррель, то при сопутствующем оттоке капитала из страны, минусах в производстве и ускорении инфляции мы можем снова столкнуться с рублем по 60–65 за доллар», — предупреждает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. Но дело не только в этих колебаниях, пусть и отчаянных, продолжает эксперт: «Даже если все благоприятно, и наша экономика начинает расти, то делает она это слишком медленно, с огромным разрывом от мира при его среднегодовых темпах роста в 3–4%. Как машина, которую пытаются заставить двигаться, хотя она стоит на тормозах. Наш основной вопрос — как самим играть на усиление и на опережение вместо того, чтобы колебаться, как тряпочка на ветру, вместе с мировыми рынками, которые на длинных горизонтах обязательно будут к нам неблагоприятны».

Однако есть еще одна проблема: падение цен на нефть и ухудшение инвестиционного климата могут привести к кризису в нефтяной отрасли страны, и тогда, как говорится, пиши пропало. Как считает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков, нарастающий кризис нефтянки пока не очень заметен, потому что добыча сырья еще растет, но происходит это скорее за счет ударного выкачивания запасов на старых месторождениях, а осваивать новые — очень дорого. «Это очень тревожный процесс, который нельзя остановить щелчком пальца, а инвестиции в этой сфере очень долгие, и их катастрофически не хватает», — полагает экономист.

Риск №2. Бегство капитала

В июне Центробанк сообщил: чистый отток капитала из России за пять месяцев с начала года увеличился больше чем вдвое — до $22,4 млрд против $10,3 млрд годом ранее. По итогам 2017-го в ЦБ прогнозируют объем оттока в $37 млрд. Есть и более свежая статистика: за неделю в середине июня инвесторы вывели из фондов, ориентированных на российские активы, в 9,5 раз больше средств, чем неделей ранее: $181 млн против $18,9 млн.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина уверяет, что ничего страшного в бегстве из страны так необходимых ее экономике инвестиций нет. По ее словам, у стран с сильными позициями по экспорту и сильным сальдо текущего счета — Германии, Норвегии, Канады — тоже бывает большой отток капитала.

Однако эксперты полагают, что бегство капитала из России вызвано отнюдь не позитивными процессами в экономике, такими как наращивание экспорта. По мнению Сергея Жаворонкова, вывод средств за рубеж объясняется внутренними причинами и продолжается еще с 2008 года. «Структура оттока из России очень необычная: у нас идет вывод денег и бизнесом, как крупным, так и малым, и физлицами, — утверждает экономист. — Тренд не изменится, пока ситуация в России будет оставаться неблагоприятной для бизнеса».

Почему инвесторы выводят деньги — ни для кого не секрет: условия для предпринимательской деятельности в стране оставляют желать лучшего. Виной тому — противоречивая, мягко говоря, судебная система, тяжелое налогообложение и высокая степень участия государства в экономике. В избавлении от рублей не отстают и простые граждане: как только нацвалюта начинает стремительное пике вниз, россияне идут в обменники за долларами и евро. «Здесь сыграла свою роль некая психологическая переоценка ситуации в стране, которая произошла еще в прошлый кризис 2009–2010 годов. Раньше люди думали, что при отдельных трудностях и проблемах страна развивается в правильном направлении. Но в эти годы многие решили, что их надежды на лучшее при нынешнем курсе правительства неисполнимы. Об этом свидетельствует массовая миграция: из России ежегодно выезжает по 200 тыс. человек, вывозя также свои деньги. А те предприниматели, которые остаются, начали хеджировать риски, что также сопровождается выводом капитала», — добавляет собеседник «МК».

Риск №3. Новые санкции

Сигналом для бегства капиталов из РФ может быть еще один серьезный вызов, брошенный России в июне, — введение нового пакета санкций от США. Вслед за Америкой экономические санкции против России продлил и Евросоюз — еще на полгода. Речь идет об ограничениях для ряда российских компаний — нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также персональных — в виде финансовых и визовых санкций для некоторых граждан РФ.

Едва ли новый виток санкционной войны аукнется России новым кризисом, полагают эксперты, но с тем фактом, что он затормозит долгожданное восстановление экономики, трудно поспорить. «Экономики России и США практически ничем не связаны, а вот Европа — основной торговый партнер РФ, в структуре нашего экспорта страны ЕС составляют около 50%. Но так как США являет собой четверть мирового ВВП, Европа боится с ними ссориться, так же, как и Китай, который санкции не вводил, но подстраивается в режиме ручного регулирования под мировую конъюнктуру», — объясняет Сергей Жаворонков.

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов уверен, что санкции, к которым уже все привыкли и даже порой воспринимают как благо (мол, это прямой путь к импортозамещению и развитию), ничего хорошего стране не принесут. «Если бы нам от санкций было лучше, то курс национальной валюты страны был бы явно не на уровне в 60–70 рублей за доллар, а где-то на отметках в 20–30 рублей», — рассуждает аналитик.

Рубль, а вслед за ним и вся национальная экономика страдают из-за того, что санкции перекрывают ручеек притока денег от иностранных инвесторов, который питает покупку российских гособлигаций, давая заемные средства для покрытия дефицита бюджета, объясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. «Все эти новые санкции способны серьезно осложнить ситуацию в экономике в предстоящие месяцы. Для пополнения доходов бюджета придется искать альтернативные источники, занимать средства под более высокий процент. Это, наряду со снизившимися ценами нефти, может привести к дальнейшему ослаблению нацвалюты — до 65–67 рублей за доллар, усилению инфляции, а объем ВВП может снова уйти на отрицательную траекторию», — утверждает финансист.

Риск №4. Дефицит бюджета

На днях Совет Федерации одобрил поправки в бюджет 2017 года, принятые ранее Госдумой. Они предполагают сокращение дефицита российского бюджета в 2017 году до 1,9 трлн вместо предполагавшихся ранее 2,7 трлн рублей. Иными словами, дыра в бюджете составит 2,1% ВВП вместо запланированных 3,2%. Таким образом, доходы госказны увеличиваются с 13,5 трлн до 14,7 трлн рублей, а расходы — с 16,2 трлн до 16,6 трлн. Казалось бы, хорошая новость, вот только дефицит остается дефицитом, разве что он стал не в шесть раз меньше, чем сам бюджет, а в семь.

Как полагают аналитики, уже ясно, что снизить этот самый дефицит удастся за счет сокращения объемов потребления населением, а в этом нет ничего хорошего. На самом деле уже сейчас бюджет испытывает большие проблемы. Например, сегодня распределены средства из казны на поддержку ипотеки в размере 4,5 млрд рублей, а для эффективности программы требуется 10 млрд. Принесла в бюджет около 35 млрд рублей продажа «народных облигаций», предпринятая Минфином этой весной, но эти средства быстро разошлись на социальные нужды. При этом на исполнение масштабных социальных обязательств денег как не хватало, так и не хватает, поэтому даже уменьшенный дефицит придется покрывать — либо из резервов, которые уже на исходе, либо за счет федеральных займов, либо с помощью денежной эмиссии и запуска «печатного станка». Все три сценария весьма вредны для рубля.

«Очень странно слушать рассуждения об успехах в экономическом плане на фоне роста дефицита бюджета, падения покупательной способности населения и новой заморозки пенсионных накоплений. Да и все разговоры о неизбежном повышении возраста выхода на пенсию, о скором введении прогрессивной шкалы подоходного налога — все это «звонки», сигналящие о нестабильности состояния нашей экономики. Ну а финансовый блок правительства в этих условиях по мере возможности латает дыры в бюджете страны, не заботясь о доходах населения», — рассуждает Роман Блинов.

Риск №5. Доходы населения продолжают падать

По оценкам Блинова, на протяжении практически всего последнего года продолжался обвал потребления среди основной массы населения, на что указывает товарный и денежный оборот розничных магазинов: у многих ритейлеров в прошлом году был самый низкий рост выручки за последнее десятилетие.

Спад потребления — это закономерное следствие продолжающегося падения реальных доходов населения. Как бы ни уверяли нас власти в том, что экономика поднимается с колен, для рядовых граждан именно рост доходов является главным индикатором восстановления. Но его по-прежнему нет. По итогам пяти месяцев текущего года реальные доходы населения упали на 1,8%, всего же они продолжают катиться вниз четвертый год подряд. С октября 2014 года россияне заметно обеднели: их кошельки похудели более чем на 15%, вернувшись к уровням кризисного 2009 года, а общее число официально признанных бедняков составило 22 млн человек. «Продолжающееся падение доходов населения действительно пугает, ситуация не изменится до тех пор, пока не пройдет масштабная индексация зарплат бюджетникам», — подчеркивает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. По ее словам, при росте цен, безработице и замораживании зарплат население так и будет проедать свои сбережения и уходить в долги.

Властям, вещающим о наступлении эры экономического подъема, конечно, хочется верить, но беда в том, что подъем этот на обывательском уровне не чувствуется. Наоборот, присутствует ощущение падения — стремительного и необратимого, как бег под горку. Колебания непредсказуемой нефти, геополитические игры и внутренние проблемы не дают спокойно вздохнуть российской экономике.

В сценарии, нарисованном экспертами, нет ничего фантастического: падение котировок барреля с последующей девальвацией рубля, массовым бегством капитала, исчерпанием резервов, появлением дыры в бюджете и тотальным обнищанием населения происходило в нашей стране неоднократно, в том числе дважды за последние 10 лет.

Между тем близится август — критический для России месяц со времен дефолта 1998 года. И, похоже, сегодня снова достаточно предпосылок для нового удара кризиса — если не летом, то уж осенью наверняка.