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Facebook поможет искать Wi-Fi по всему миру

  • 3.07.2017, 17:12
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Новая функция соцсети поможет путешественникам обнаружить открытые точки доступа к Интернету.

Социальная сеть Facebook запустила по всему миру новую функцию "Найти Wi-Fi", которая доступна на устройствах с iOS и Android, о чем отмечено в официальном блоге, пишет korrespondent.net.

"Мы запустили функцию "Найти Wi-Fi" в нескольких странах в прошлом году и обнаружили, что это не только полезно для пользователей, которые путешествуют, но особенно полезно и там, где не хватает данных с телефонов", - говорится в официальном сообщении.

Известно, что данная функция будет помогать людям обнаружить открытый Wi-Fi в непосредственной близости от них. Чтобы желающие смогли обнаружить точки доступа, владельцы заведений должны указать на странице в Facebook, что у них есть открытый Wi-Fi.


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