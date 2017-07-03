Госсекретарь США: Мы поддержим демократию в Беларуси 5 3.07.2017, 17:26

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Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Рекс Тиллерсон заявил, что США будут работать для продвижения основных свобод в нашей стране.

Рекс Тиллерсон обратился к белорусам по случаю официального «дня независимости» и передал от американского народа наилучшие пожелания народу Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Соединенные Штаты остаются привержены сотрудничеству с правительством и народом Беларуси, поддерживают суверенитет и независимость страны, повышение уважения к демократическим институтам и основных свобод, а также содействие созданию процветающей экономики», - говорится в официальном письме американского госсекретаря.

Тиллерсон добавил, что Соединенные Штаты и Беларусь будут работать для продвижения общих интересов двух стран.

«Я желаю белорусскому народу мирного и процветающего года», - говорится в обращении госсекретаря США.