Госсекретарь США: Мы поддержим демократию в Беларуси

Госсекретарь США: Мы поддержим демократию в Беларуси5
- 3.07.2017, 17:26
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Рекс Тиллерсон заявил, что США будут работать для продвижения основных свобод в нашей стране.
Рекс Тиллерсон обратился к белорусам по случаю официального «дня независимости» и передал от американского народа наилучшие пожелания народу Беларуси, передает «Радыё Свабода».
«Соединенные Штаты остаются привержены сотрудничеству с правительством и народом Беларуси, поддерживают суверенитет и независимость страны, повышение уважения к демократическим институтам и основных свобод, а также содействие созданию процветающей экономики», - говорится в официальном письме американского госсекретаря.
Тиллерсон добавил, что Соединенные Штаты и Беларусь будут работать для продвижения общих интересов двух стран.
«Я желаю белорусскому народу мирного и процветающего года», - говорится в обращении госсекретаря США.