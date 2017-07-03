Фотофакт: На акции в Минске белорусы потребовали освобождения политзаключенных 1 3.07.2017, 17:45

Фото: «Радыё Свабода»

Активисты вышли на акцию с портретами политзаключенных.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, активистка Белорусского Национального Конгресса Наталья Папкова, вышли на акцию «За мирную Беларусь!» с портретами политзаключенных.

Напомним, на сегодняшний день в тюрьмах остаются политзаключенные Дмитрия Полиенко и Михаил Жемчужный.

Большинство патриотов-политзаключенных, которые вышли на свободу, остаются в качестве обвиняемых и некоторые в качестве подозреваемых.