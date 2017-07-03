За парадом наблюдал генерал-полковник Сердюков, который командовал группировкой российских сил на Донбассе и в Крыму 7 3.07.2017, 18:00

Андрей Сердюков

Участие Сердюкова на параде в Минске - это демонстрация союзнических отношений между режимами Путина и Лукашенко.

Об этом журналист Денис Ивашин написал в «Фейсбуке»:

- Российскими военными на параде в Минске руководит лично командующий ВДВ ЗС РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По информации СНБО и СБУ именно Сердюков командовал всей группировкой российских оккупационных сил на Донбассе, имел позывной "Седов" (рус.). С 2013 по 2015 гг. - начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Южного военное округа (ЮВО) ЗС РФ, с декабря 2015 по октябрь 2016 года - командующий 12-м командованием резерва ПВО.

С октября 2016 осуществляет командование воздушно-десантными войсками ЗС РФ. В его задачи входила реализация российской военной спецоперации относительно аннексии украинского Крыма в течение трех недель весной 2014 года. После этого он командовал 1-м (Донецким) и 2-м (Луганским) армейскими корпусами российского оккупационного контингента на Донбассе.

Участие Сердюкова на параде в Минске - это прежде всего демонстрация так называемых союзнических отношений между режимами Путина и Лукашенко, искреннее и открытое отношение последнего к проевропейской и демократической Украине.

Незабываем, как после аналогичного парада в 2014 году российские десантники с псковской 76-й ДШД отправлялись для участия в боевых действиях на Донбассе. Как во время активной первой фазы российской агрессии на территории авиабазы в Бобруйске и 61-й ИАБ в Барановичах дислоцировалась российская истребительная эскадрилья с техническим персоналом и штатным вооружением, самолетом далекодосягаемой радиолокационной разведки А-50.

В последнее время значительно повысилось количество совместных учений, во время которых происходит сопряжение белорусских сил специальных операций с подразделениями ВДВ ЗС РФ, имеющих значительный опыт боевых действий в Украине. Есть большая вероятность того, что ради своего самосохранения режим может обеспечить военную помощь своему основному союзнику, Российской Федерации, но уже в более значительных масштабах и размерах, чем в 2014 году.