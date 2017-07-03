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SpaceX вернула на Землю повторно использованный грузовик Dragon

  • 3.07.2017, 18:11

В настоящее время Dragon является единственным грузовиком, который способен доставлять грузы с МКС на Землю.

Частная американская компания SpaceX сообщила о возвращении на Землю повторно использованного космического грузовика Dragon. Корабль приводнился в Тихом океане, на его борту находятся около двух тонн груза с Международной космической станции (МКС) – результаты научных экспериментов и образцы технологических разработок, передает «Радио Свобода».

Dragon был запущен к МКС 4 июня. Для грузовика SpaceX это уже второй рейс на станцию – ранее этот же корабль участвовал в космической миссии в сентябре 2014 года. В настоящее время Dragon является единственным грузовиком, который способен доставлять грузы с Международной космической станции на Землю.

В марте SpaceX впервые успешно отправила в космос ракету Falcon 9 с уже использовавшейся до этого первой ступенью. В мае компания вывела на орбиту новый телекоммуникационный спутник, который будет обеспечивать высокоскоростной доступ в Интернет пассажиров самолетов и морских судов.


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