РФ хочет военную базу в Европе: кто под угрозой 1 3.07.2017, 18:18

Фото: EPA/UPG

Москва продолжает вмешиваться во внутренние дела балканских стран.

Несмотря на предполагаемую организацию попытки государственного переворота в Черногории, России не удалось помешать вступлению этой страны в НАТО. Однако Москва не может смириться с евроатлантической интеграцией государств Балканского полуострова, якобы близких РФ по этническому и религиозному признакам. Специалисты настаивают, что Москва не оставит попыток дестабилизации Балкан. Насколько успешными они могут быть, разбирался "Апостроф".

Российский смотрящий

Похоже, Россия так просто не отпустит страны Балканского полуострова на Запад. Журналист Говард Амос в материале для издания Politico отметил назначение на неформальный пост куратора по Балканам близкого к президенту Владимиру Путину чиновника – действующего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. По крайней мере, исходя из материала, сомнений в таком назначении мало. Например, в мае Патрушев принимал в Москве министра внутренних дел Сербии Небойшу Стефановича.

Николай Патрушев – офицер разведки и друг Путина. Его относят к числу кремлевских ястребов, он сторонник идеи о том, что Запад, в первую очередь США, стремятся разрушить Россию ради ее природных ресурсов. Соответственно, РФ якобы должна вести отчаянную борьбу за свое существование. Как и многие из тех в Кремле, кому Путин дал большие полномочия, часто не соответствующие формальной должности и компетенции, Патрушев обладает богатым шпионским опытом, в частности в КГБ, где служил и нынешний российский президент.

И, очевидно, предполагаемое назначение Патрушева означает, что Балканы будут находиться под пристальным вниманием Кремля. Вероятно, Москва испробует более жесткий подход к региону. Известно, что Патрушев был в небольшой группе советников, причастных к планированию аннексии Крыма. С ним же можно связать и попытку переворота в Черногории в прошлом году. Власти этой балканской страны обвинили Россию в попытках дестабилизации. О причастности Москвы говорят и представители США.

По всем признакам, Россия пыталась помешать официальной Подгорице подать заявку на вступление в НАТО. Однако в начале июня Черногория все же стала членом Североатлантического Альянса. До этого Россия ввела экономические и персональные санкции против черногорских политиков, призвав своих туристов обходить страну стороной. Черногория в долгу не осталась и также ввела персональные санкции против лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе. В списке оказался все тот же Патрушев.

Балканы и интеграция

Регион медленно, но уверенно уходит из рук России. Но вступление Черногории в НАТО не обезопасило Балканы: Россия все еще может повторить в какой-то из стран ранее испробованные, хотя пока и не очень успешные методы. Согласно секретным докладам македонской контрразведки, которые попали в руки журналистам-расследователям Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, а затем и изданию The Guardian, ради того, чтобы помешать вступлению балканских стран в НАТО, вывести их из-под влияния Запада, Россия не один год прибегала к инструментам и методам так называемой мягкой силы - активной пропаганде и разведывательной деятельности. Теперь ради вступления в НАТО Македония готова даже изменить название страны, тем самым устранив давний спор с Грецией, один из регионов которой называется Македонией.

Конечно, проблем в регионе хватает и без России. В той же Македонии полугодичный политический кризис с потасовками и кровью в парламенте разразился без какого-либо внешнего вмешательства, хотя и можно говорить о том, что российская пропаганда и капитал годами обостряли противоречия между этническим македонским большинством и албанским меньшинством. Результаты последних парламентских выборов в Косово, завершившихся победой правых националистов, бывших полевых командиров Армии освобождения Косово, также не предвещают ничего хорошего для частично признанной республики и всего региона. Европейские политики прямо говорят о том, что Балканы, если их упустить из виду, может ждать новый вооруженный конфликт – что-то неслыханное еще несколько лет назад. И, кстати, позиция Евросоюза, руководство которого в лице президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в 2014 году прямо заявило, что ни одна балканская страна в течение пяти лет не вступит в ЕС, уж точно не сыграла на пользу. На это указывает, например, Карл Бильдт, экс-премьер и бывший министр иностранных дел Швеции, долгое время работавший на Балканах. По его мнению, спасти регион могут ускорение европейской интеграции и большая политическая активность Евросоюза. Пока членами ЕС во всем регионе являются лишь Словения и Хорватия. Членами НАТО – Албания, Словения, Хорватия и Черногория.

Штурм парламента в Македонии

mia.mk

Роль России

Эксперт Центра исследований проблем гражданского общества и специалист по политике Западных Балкан Мария Кучеренко уверена, что Россия в любом случае будет предпринимать попытки дестабилизации региона: "Это совершенно очевидно. Им в обязательном случае хочется иметь свою военную базу на Балканах. На данном этапе ее нет, но это такая сакральная мечта. Это имеет значение не только с точки зрения какого-то военно-политического сотрудничества и экспансии в регионе, но и вообще доктрины русской внешней политики".

"Россию раздражает, когда государства, которые кажутся ей родственными по национальному, религиозному признакам, выбирают североатлантические ценности, к которым, по мнению российского руководства, русский народ не готов, – поделился своим мнением с "Апострофом" российский военный обозреватель и заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц. – Когда есть возможность, Россия пытается воспрепятствовать или как минимум затруднить вступление в НАТО". Однако сейчас, когда Черногория уже стала членом Альянса, а другие балканские страны вроде бы далеки от этого, Кремль, по мнению Гольца, вряд ли ставит себе задачу дестабилизировать страны Балканского полуострова.

"Скорее всего, Россия и дальше будет предпринимать попытки влияния на политическую сцену стран региона, которые претендуют или находятся в стадии интеграции в Европейский союз и НАТО, – оппонирует такому мнению корреспондент "Радио Свобода" на Балканах Юлия Петровская. – Скорее всего, это влияние в какой-то мере мы будем ощущать и в Черногории, несмотря на то, что страна уже вступила в НАТО. У России там остаются определенные рычаги на политической сцене – я имею в виду, прежде всего, сербские партии "Демократического фронта", основной оппозиционной политической силы".

По логике, нестабильностью на Балканах России легче воспользоваться. Но внутренние риски в отдельных балканских странах не обязательно означают, что именно там у России больше возможностей для дестабилизации. Косово и Босния и Герцеговина сами по себе нестабильны, именно там на Балканах сконцентрировано больше всего рисков. Но возможности России в Боснии и Герцеговине, которая является кандидатом на вступление в НАТО и ЕС, ограничены, а в Косово и вовсе минимальны, отмечает Юлия Петровская.

"Я считаю Боснию и Герцеговину ключевой точкой, где Россия реально может если и не остановить расширение НАТО, то очень серьезно осложнить этот процесс. То есть может быть более серьезная ситуация, чем мы наблюдали в Черногории. Это связано со спецификой послевоенного устройства Боснии и Герцеговины, которая фактически не состоялась как единое и дееспособное государство. Создается масса возможностей для влияния, если мы говорим о российском сотрудничестве с [частью БиГ] Республикой Сербской и открытой поддержке всех инициатив ее президента Милорада Додика, который проводит открытую пророссийскую линию. Но часто преувеличиваются и возможности господина Додика. Столкнувшись в начале года с американскими санкциями, Додик смягчил свою риторику и поумерил свой пыл", – объяснила Петровская.

Основное внимание Москвы, уверена она, по-прежнему будет сосредоточено на Сербии: "Конечно же, Россия заинтересована в том, чтобы сохранять с этой страной тесные отношения и представлять ее как своего, если угодно, союзника (Россия любит использовать такие слова, как "союзник"). Большинство политической элиты Сербии полностью ориентировано на вступление в Европейский союз. Но у России есть возможность работать с общественным мнением, поскольку в Сербии сохраняются очень высокие симпатии к России".

Победа на выборах президента Александра Вучича вызвала массовые митинги в Сербии

Фото: twitter.com/DanMcL99

Однако, отмечает Петровская, следует иметь в виду, что у России все-таки ограниченные возможности влияния на Балканы. Не только в географическом смысле, но и в "любом другом", хотя Москва любит говорить о духовной и прочей близости со странами региона. Россия не является самым важным экономическим партнером ни для одной балканской страны, включая Сербию. Да и вообще внешнеполитические возможности РФ и ресурсы со временем только сокращаются. Поэтому масштабная дестабилизация, по мнению журналиста, исключена.

"Сейчас угроза разворачивается в основном вокруг Сербии, – подтверждает Мария Кучеренко. – В 2008 году была точка кипения в отношениях между Сербией и Косово. Сейчас напряжение достигло практически такого же уровня. Результат недавних внеочередных парламентских выборов в Косово создает определенную эскалацию в отношениях с Сербией. И, конечно же, россияне будут дергать за эту ниточку, за патриотические настроения сербов, которые до сих пор считают Косово Сербией".

Попытки дестабилизации могут принять форму выделения дополнительных бюджетов на националистические пророссийские организации, митинги, попытки переброски сербских боевиков, которые уже засветились в ходе конфликта на Донбассе, и провокаций на границе между Сербией и Косово. Конечная цель России в этом случае – сохранение нестабильности и блокирование тем самым евроинтеграции Сербии.

"Сейчас для Сербии очень явно стоит вопрос с Евросоюзом. Новоназначенный премьер-министр Сербии – это, во-первых, женщина, во-вторых, имеющая нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это четкий месседж для ЕС, что Сербия готова смотреть на свою историю и власть по-новому, десакрализовать власть вообще как таковую. Но тут же встречаемся с тем, что Косово сербы не поступятся. В ноябре будет вынесен приговор генералу боснийских сербов, национальному герою сербов Ратко Младичу. Сербы будут вынуждены либо поступиться генералом Младичем в угоду евроинтеграции, либо отстаивать свою героику, свой миф о югославских войнах. Россия этим воспользуется в попытке перекрыть им вступление в ЕС и вообще какие-то переговоры с ЕС на эту тему"? - резюмировала Кучеренко.