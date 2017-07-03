Литва обвинила двоих россиян в военных преступлениях 1991 года 3.07.2017, 18:38

В январе 1991 года Кремль пытался с помощью танков удержать Литву в составе СССР.

Генеральная прокуратура Литвы обвиняет двоих россиян в причастности к военным преступлениям в Вильнюсе в январе 1991 года, когда Кремль с помощью боевых подразделений пытался подавить акцию мирных граждан за независимость, передает delfi.lt.

Прокуратура Литвы передала в окружной суд Вильнюса дела двух граждан России, которых обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в столице бывшей советской республики.

8 февраля 1990 года парламент Литвы объявил незаконным решение Народного сейма 1940‑го о присоединении к Советскому Союзу. В Кремле независимость республики не признали и наложили на Литву экономические санкции. 11 января 1991 года якобы по призыву пророссийских митингующих в Вильнюс вошли советские танки. Пока литовцы ждали штурма парламента, советское спецподразделение Альфа при поддержке псковских десантников захватили телецентр. В ту ночь погибло 14 сторонников независимости и 800 получили ранения. Михаил Горбачев заявил, что он ничего не знал об этой акции вооруженных сил и что о ней ему доложили лишь утром.

В мае 2017 года Минюст России отказался вручить Горбачеву повестку в литовский суд. Москва объяснила отказ положением договора о правовой помощи между двумя странами.