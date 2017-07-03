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Синоптики: В Беларуси потеплеет только к воскресенью

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  • 3.07.2017, 18:50
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На этой неделе в Беларуси сохранится прохладная, дождливая погода.

Об этом рассказал tut.by начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В первую половину недели скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря.

4 июля, во вторник, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории Беларуси дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6...12°С, местами +4...5°С; днем +15...21°С, в южных районах до +24°С.

В среду, 5 июля, на большей части территории страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Днем в отдельных районах страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура ночью +6...12°С, днем +14...21°С.

Во второй половине недели с ростом атмосферного давления дождей станет меньше. Кратковременные осадки пройдут лишь в отдельных районах, днем возможны грозы.

6 июля, в четверг, ночью +5...11°С, днем +13...20°С.

7 июля, в пятницу, ночью +4...11°С, днем +14...21°С.

8 июля, в субботу, ночью +6...13°С, днем +16...23°С.

И только в воскресенье, 9 июля, постепенно начнет теплеть: ночью +7...14°С, днем +18...24°С, по юго-западу до +27°С. В отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы.


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