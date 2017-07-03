Пять странных продуктов, которые помогают похудеть 3 3.07.2017, 19:08

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Этот список вас удивит, но диетологи утверждают: эти продукты действительно совместимы с диетой.

Как часто, садясь на диету, вы отказываете себе в любимых блюдах? Возможно, ваши жертвы напрасны: оказывается, некоторые продукты, имеющие статус недиетических, не так уж вредны для фигуры, пишет my.goodhouse.com.

Картофель

В картофеле содержатся те самые полезные углеводы, которые нужны организму для энергии, но не приводят к поправке. Правда, с одним условием: употреблять картофель следует не в жареном или вареном виде, а в запеченном. А заправлять – не маслом, а йогуртом. Картошка содержит питательные вещества, массу клетчатки, витамины А и С, железо и калий. Словом, это не только диетический, но и очень полезный продукт!

Острый соус

Да-да: перец чили и другие острые приправы – то, что надо для похудения! Содержащийся в них копсаицин временно усиливает метаболизм, кроме того, употребление острой пищи помогает нам чувствовать насыщение гораздо быстрее. Поэтому смело посыпайте куриную грудку острым перцем и приправляйте пищу соусами чили (без майонеза, конечно).

Фисташки

Эти орехи очень калорийны, поэтому сидящим на диете нередко советуют исключить их из рациона. Однако на переваривание фисташек организм тратит больше времени и калорий, следовательно, они быстрее насыщают вас. Кроме того, поскольку они подаются в скорлупе, то вам кажется, что порция орешков больше, чем она есть на самом деле. Вы уверены, что съели полную тарелку, однако на самом деле – лишь четвертую ее часть.

Свинина

Вы отказываетесь есть любимый стейк из свинины? Оказывается, зря. Мясо с небольшим количеством жира способствует быстрому насыщению, к тому же жир обязательно должен присутствовать в рационе, в том или ином виде, ведь он незаменим для обменных процессов. Не стоит увлекаться свининой, но два-три раза в неделю вполне можно съесть по небольшому кусочку. Белок прекрасно насыщает, вдобавок для его переработки тратится масса калорий. Белковые продукты – хорошая основа диеты для похудения.

Фастфуд

Жареное мясо, картошка фри – эти блюда вы наверняка вычеркнули из своего рациона раз и навсегда. А между тем, есть исследования, которые показывают, что, совсем отказавшись от жареной пищи, человек потребляет больше калорий с так называемой полезной едой. Ведь вредные, но такие вкусные жареные блюда приносят удовольствие, даже если вы съедаете совсем небольшую порцию. Диетологи советуют тем, кто страдает, отказываясь от фастфуда, все же баловать себя любимыми блюдами, но соблюдая определенную пропорцию: на 80% полезной еды – 20% «вредной».