«Немецкая волна»: Белорусы потребовали отмены учений «Запад-2017» 2 3.07.2017, 19:25

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ФОТо: @PR0TEZ

Участники акции «За мирную Беларусь» потребовали демократизации общества и отмены белорусско-российских военных учений.

В понедельник, 3 июля, на Октябрьскую площадь в центре Минска вышли сотни людей, которые откликнулись на призыв лидера Белорусского национального конгресса (БНК) Николая Статкевича. Он не запрашивал разрешения городских властей на проведение акции, а лишь уведомил их о своих планах за пять дней до нее, пишет «Немецкая волна».

Несмотря на то, что акция не была санкционирована столичным горисполкомом, милиция не мешала ее проведению и на этот раз даже не напоминала ее участникам о возможной ответственности. Тем не менее за Дворцом республики были замечены автозаки, а на площади находились руководители сотрудники силовых структур - все в штатском. По мнению Николая Статкевича, власти не хотят усложнять себе жизнь перед сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая на днях должна пройти в столице Беларуси.

«Отстоять страну для народа»

Отметим, что акция прошла в «день независимости» Беларуси, который стал отмечаться как государственный праздник через год после того, как Александр Лукашенко избрали президентом. Ранее 3 июля праздновалось как день освобождения Минска от гитлеровских захватчиков. Оппоненты Лукашенко не считают 3 июля настоящим «днем независимости», о чем заявил и Статкевич на митинге.

По его словам, «только в больной голове могла родиться идея, что Беларусь стала независимой в 1944 году». Лидер НБК считает, что настоящим Днем независимости может быть либо 25 марта, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика (БНР), либо 25 августа, когда Верховный Совет в 1991 году принял Декларацию независимости Беларуси, позднее получившую статус конституционного закона.

Статкевич добавил, что нынешняя акция является продолжением кампании «Власть - народу», пояснив, что только демократия делает страну принадлежащей ее гражданам. С этим соглашались и присутствующие в разговорах с журналистами. «Я никогда до этого года не ходил на акции оппозиции, но после того, как власть начала нагло вести по отношению к простым людям, мое терпение лопнуло. Тот же декрет "о тунеядцах», аресты мирных граждан 25 марта на День Воли - все это показывает, как наше руководство относится к своим гражданам», - говорит бывший работник одного из столичных предприятий Николай, который два месяца назад вышел на пенсию.

Опасность военных учений

Николай Статкевич также затронул тему предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые пройдут на территории страны.

«События минувшей весны показали, что Беларусь находится под внутренней оккупацией, но она очень легко может превратиться в оккупацию внешнюю. Этот режим - продажный и несамостоятельный, впереди военные учения, в результате которых мы можем получить тысячи иностранных военных на своей территории и потерю независимости», - полагает Статкевич.

После этого он призвал людей пройти до Площади Независимости по главному проспекту страны. С растяжкой «Баста!» колонна по тротуарам двинулась вперед. Демонстранты соблюдали правила дорожного движения, не мешали работе транспорта, а милиция не мешала демонстрантам. По ходу шествия люди выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» На Площади Независимости шествие закончилась. Статкевич сообщил, что следующая акция пройдет в сентябре.