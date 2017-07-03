Директор минской фирмы «съел» консервов на $22 тысячи 9 3.07.2017, 19:38

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Консервы 54-летний руководитель частного столичного предприятия брал якобы для реализации.

Директор минского ЧТУП 1963 года рождения обратился с предложением о сотрудничестве на ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов», пишет sb.by.

23 ноября 2016 года под предлогом реализации с территории предприятия он загрузил крупную партию консервированных соков и овощей. За товар он не рассчитался до сих пор.

– В совокупности мошенническим путем было получено товара на общую сумму 44146 рублей, или 2102 базовые величины. Похищенное не изъято. К фигуранту применена мера пресечения – подписка о невыезде, – сообщил Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело. Если его вина (мошенничество) будет доказана, он может лишиться свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.