Жители Подмосковья перекрыли шоссе, протестуя против отключения воды 1 3.07.2017, 19:50

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Протестующие потребовали встречи с главой подмосковного Клина для решения вопроса с отключением горячей воды.

Около полутораста жителей подмосковного города Клин перегородили Ленинградское шоссе в знак протеста против отключения горячей воды в их домах. Протестующие требуют вызвать главу Клина для решения вопроса об «отключении воды на неопределенный срок», передает «Радио Свобода».

13 июня жителям поселка 31 Октября и Пролетарского проезда отключили горячую воду для проведения профилактических работы, но не включили ее обратно, через 14 дней, согласно графику. Власти Клина объяснили это тем, что котельные, обслуживающие эти дома, находятся в частной собственности и были отключены за неуплату налогов.

Жителям обещали вернуть горячую воду 1 июля, а за неоказанную услугу провести перерасчет. Сколько людей остались без горячего водоснабжения, не сообщается.

Жители подмосковного Клина перекрыли движение по трассе Москва — Санкт-Петербург (М-10). Они вышли протестовать, потому что дома нет воды pic.twitter.com/bB0cEOnFMg — RTVI (@RTVi) 3 июля 2017 г.