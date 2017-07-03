Белорусская диаспора красочно отметила 150-летие независимости Канады 5 3.07.2017, 20:17

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Белорусы вышли на улицы Торонто с одиннадцатиметровым аистом.

Канада с энтузиазмом отметила 150-летие своей независимости. На торжества в столицу, Оттаву, прибыл принц Чарлз с женой. Харизматичный и молодой руководитель страны, либерал Джастин Трюдо заявил на празднике: «Мы открываемся, когда другие закрываются».

А в самом крупном городе Канады, Торонто, праздник отметили шествием проживающих в стране народов и этносов. Участвовала в шествии и белорусская диаспора — с аистами.

«Такого «выхода» белорусская община в Торонто, наверное, не знала со времен знаменитых «парадов порабощенных народов» и «караванов» первой волны еще послевоенной диаспоры прошлого века», — написала в «Фейсбуке» активистка белорусской диаспоры в Канаде Ирина Воробей.