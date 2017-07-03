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Греческие пограничники обстреляли турецкое судно

  • 3.07.2017, 20:20
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Фото: ЕРА

Капитан турецкого корабля отказался выполнить приказ о заходе в порт для осмотра груза.

Капитан турецкого грузового судна заявил, что греческие пограничники открыли огонь по его кораблю после того, как он отказался выполнить приказ зайти в порт в Эгейском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

По словам капитана Сами Калкавана, греческие пограничники приказали ему пришвартоваться на греческом острове Родос для осмотра. После отказа береговая охрана открыла огонь, оставив 16 пулевых отверстий на судне.

«Они сказали, что они будут стрелять, если мы не остановимся, и сделали то, что сказали», - отметил Калкаван.

При этом капитан не сказал, почему он отказался выполнить приказ.

Представитель министерства судоходства Греции подтвердил, что береговая охрана пыталась осмотреть груз судна, добавив, что капитан корабля не пошел на сотрудничество. При этом он не ответил на вопрос, открывали ли греческие пограничники огонь.

Греческая береговая охрана отказалась от комментариев.


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