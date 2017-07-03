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Фонд экс-мэра Киева запустит в Беларуси доставку еды из кафе

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  • 3.07.2017, 20:25
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Леонид Черновецкий

Украинский сервис доставки еды из ресторанов домой в ближайшее время стартует на рынке нашей страны.

Украинский сервис доставки еды из ресторанов домой Eda.ua, который входит в портфель инвестиционного фонда бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Chernovetskyi Investment Group, скоро стартует в Беларуси. Об этом заявили в пресс-службе инвесткомпании, пишет citydog.by.

На днях сервис Eda.ua завершил слияние с компанией Foodout, которая занимается таким же бизнесом в странах Балтии. «Объединение позволит создать один из крупнейших сервисов по доставке еды в Восточной Европе. Кроме украинского рынка, деятельность объединенной компании охватывает Литву, Латвию, Эстонию и Иран. В ближайшее время сервис стартует на рынке Беларуси», – говорится в сообщении фонда.

Сделка состоялась между CIG, основного инвестора сервиса Eda.ua, и фондом Goldfish, который является инвестором сервиса Foodout. Стороны не раскрывают условия сделки, отмечая, что объединенная компания оценивается в десятки миллионов евро. Для поддержки плана географической экспансии CIG дополнительно инвестировала 1 млн евро в консолидированную группу Foodout.

По словам управляющего партнера CIG Владимира Кривко, объединение сервисов – первый шаг к созданию крупнейшего оператора по доставке еды в Восточной Европе и странах СНГ. На данный момент достигнута предварительная договоренность об объединении с компаниями – лидерами в сфере доставки еды на еще 5 рынках этого региона, рассказывают в пресс-службе фонда.

Теперь Foodout Group будет присутствовать в 6 странах региона с суммарным населением 140 млн человек.


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