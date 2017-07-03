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В Украине задержали «главного казака ДНР»

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  • 3.07.2017, 20:57
Фото: facebook.com/don.gumvs

«Генерал-майора казаков ДНР» украинская полиция задержала на блокпосту в Волновахе.

Полиция Волновахи задержала на блокпосту «атамана регионального казачьего объединения», передает liga.net.

Согласно сообщению, 66-летний житель Макеевки направлялся в Бердянск, чтобы увидеться с другом.

«Было установлено, что перед правоохранителями - действующий генерал-майор регионального казачьего объединения «ДНР». Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, «казаки» присоединились к террористам», - сказано в сообщении.

«В обязанности полка входили охрана границ, совместное патрулирование на оккупированной территории. Кроме того, атаман «зомбировал» молодежь, занимаясь агитацией в поддержку власти фейковой республики», - добавили в полиции.

Фото: facebook.com/don.gumvs
Фото: facebook.com/don.gumvs

Полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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