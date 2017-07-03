Дроны: какие они бывают и что они могут 2 3.07.2017, 21:28

Беспилотники - это будущее военной техники, уверены большинство специалистов.

На самом деле изучение возможностей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применительно к военным целям еще только начинается. Поэтому неудивительно, что правительства многих стран сегодня не жалеют средств, чтобы понять, на что способны беспилотники. Вот и Еврокомиссия одобрила выделение 1,5 млрд евро на развитие новых военных технологий с использованием дронов.

Список получивших деньги компаний длинный - во многом потому, что производителей БПЛА много, как и технологий их изготовления. «Немецкая волна» собрала основные типы наземных (не морских) военных дронов и описала выполняемые ими задачи.

Беспилотник Global Hawk американского производства

Микро- и нанодроны

Электронные летательные аппараты размером с крупное насекомое - это не только эффектная игрушка из голливудского блокбастера, но и средство ведения военных действий. Самыми известными особо малыми дронами являются модели Black Hornet размером от 1 до 4 дюймов. Британские солдаты используют их в Афганистане с 2013 года. Они помогают видеть, что происходит за углом или за стеной, где спрятались противники.

Немецкий дрон Luna

Пульт управления, который помещается в одной руке, помогает контролировать движения дрона, который показывает происходящее сразу с трех камер. Мини-дроны, которые производит норвежская компания Prox Dynamics, могут провисеть в воздухе до 25 минут на заряде одной батареи. Радиус действия мини-дрона - полтора километра. Модели Black Hornet могут оснащаться прибором ночного видения и регистрацией инфракрасного излучения.

Малые тактические дроны

Для целей, которые находятся вне непосредственной зоны видимости, используются малые тактические дроны. Их уже не поносишь в кармане, но зато они могут находиться в воздухе до 12 часов без перерыва и обладают радиусом действия до 90 километров, как, например, модель Fulmar. Ее производит французская фирма Thales. Спектр задач - сбор различных разведывательных данных.

Предполагаемый северокорейский дрон, упавший на территории Южной Кореи

В этом же классе находится и модель Aladin немецкой компании EMT, правда, с меньшим радиусом действия - всего 15 километров. Американская армия предпочитает модель Raven производства компании AeroVironment. Запустить в воздух Raven можно простым броском, радиус действия этого БПЛА с электромотором - порядка 10 километров. Он может подчиняться командам с земли или работать в автономном режиме.

"Рабочие лошадки"

Большинство дронов военного назначения - это БПЛА среднего размера, "рабочие лошадки" современных армий по всему миру. В США принято обозначать их с помощью аббревиатуры MALE - беспилотники, способные работать продолжительное время на средней высоте, или HALE - на большой высоте.

В этом классе одним из лидеров является модель Heron, которую выпускает в Израиле компания Israeli Aerospace Industries. Heron, его планирует взять в аренду бундесвер, способен летать 52 часа на высоте 10 тысяч метров. Он весит больше тонны, а размах крыльев у него - 16 метров. Модель стоит на вооружении таких стран, как США, Австралия, Марокко, Турция, Индия и Канада.

Дрон израильского производства Heron

Бундесвер использует также модель Luna, которую изготавливает компания EMT. БПЛА этой модели налетали уже тысячи часов в Афганистане и Косово с начала 2000-х годов, но у них есть и ощутимые недостатки: радиус действия ограничен сотней километров, что для разведывательного дрона бывает недостаточно.

Большие беспилотники

Возможно, самыми известными военными беспилотниками являются крупные летательные аппараты армии США. Среди моделей таких дронов следует упомянуть The Predator и его более крупного собрата, The Reaper. Их продает компания General Atomics по цене 16,9 миллиона долларов за штуку.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper

Именно они применяются в ходе военных операций по устранению лиц, подозреваемых США в террористической деятельности в странах, с которыми Вашингтон официально не находится в состоянии войны. Такие внесудебные казни подвергаются критике правозащитных организаций.

The Reaper с радиусом действия до 1000 километров и временем полета до 14 часов можно оснащать различными управляемыми снарядами для поражения целей на земле. Помимо США, еще несколько стран НАТО, включая Испанию, Францию и Великобританию, используют подобные БПЛА. Очень похожая внешне на The Reaper модель CH-4 из КНР находится на вооружении армий Египта и Ирака.

Самым крупным и дорогостоящим дроном считается модель Global Hawk производства компании Northrop Grumman. Каждый экземпляр обходится в 130 миллионов долларов, не считая необходимой для его использования инфраструктуры на земле. Global Hawk летает выше, чем обычные гражданские самолеты - на высоте до 18 тысяч метров.

Обычно он используется для наблюдения за зонами вооруженных конфликтов, но его основная цель другая - такой дрон способен перехватывать сигналы мобильной связи. Пока только Northrop Grumman производит БПЛА подобного размера, обладающие такими возможностями, но ожидается, что в скором будущем конкуренцию им составят китайские беспилотники серии CH производства компании China Aerospace Science and Technology Corporation.