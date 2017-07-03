Жителям Подмосковья, перекрывшим федеральную трассу, вернули горячую воду 3.07.2017, 21:59

Протестующие заставили представителей властей пойти им на уступки.

Жителям подмосковного Клина, которые 3 июля на время перекрыли федеральную трассу Москва — Санкт-Петербург, вернули горячую воду.

Об этом «Медузе» сообщили трое горожан, участвовавших в акции.

13 июня в Клину у нескольких тысяч человек отключили воду на две недели и больше не включали. 3 июля горожане перекрыли шоссе и устроили митинг. По словам местных жителей, подъехавшие представители властей ничего конкретного им не обещали.

В 2015 году в Клину произошло почти то же самое. Горячую воду не включили после профилактики. Горожане пригрозили перекрыть трассу, и воду сразу вернули.