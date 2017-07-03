Венесуэльская оппозиция проведет «народный референдум» 3.07.2017, 22:31

Народный референдум с целью определить отношение населения к исполнительной власти и ее инициативам пройдет в Венесуэле 16 июля.

Соответствующий запрос направили в понедельник Национальной ассамблее оппозиция и представители гражданского общества. Однопалатный парламент Боливарианской Республики находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро, передает ТАСС.

«Во-первых, пусть народ решит, отвергает ли он, отказывается ли признавать Конституционную ассамблею (КА), - заявил спикер парламента Хулио Борхес. - Во-вторых, пусть народ решит, что необходимо требовать от государственных служащих. В-третьих, пусть народ решит, организовывать или поддерживать обновление ветвей власти, которые находятся вне рамок конституции, а также назначение правительства национального единства по итогам выборов».

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Мадуро и ограничивающие функции парламента. Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.

За время протестов погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе около 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.