Шотландия попросила законодательно защитить экспорт виски после Brexit 30.07.2017, 8:31

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Экспорт виски приносит Шотландии около $5,25 млрд в год и создает около 20 тысяч рабочих мест.

Министр экономики Шотландии Кит Браун попросил правительство Великобритании разработать законодательную базу для защиты экспорта виски после Brexit. Об этом пишет The Independent (перевод – republic.ru).

По словам Брауна, экспорт виски приносит Шотландии £4 млрд в год (около $5,25 млрд) и создает около 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, подчеркнул министр, виски – это «ключевая часть шотландской культуры и самобытности».

Как отметила газета, Браун направил просьбу после поездки министра внешней торговли Лиама Фокса в США, чтобы узнать, обсуждался ли в ходе встречи с американской стороной этот вопрос.

«Мы должны быть уверены, что любые будущие сделки пойдут на пользу Шотландии и не будут угрожать источникам к существованию наших фермеров и производителей», – пояснил министр экономики.

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по согласованию условий Brexit начались 19 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупреждала, что королевство может выйти из состава Европейского союза без заключения соглашения, если страну не устроят условия ЕС.

Для выхода Великобритании из ЕС установлен срок в два года, но он может быть продлен по соглашению сторон.