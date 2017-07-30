Не стало «защитника свободной России» Юрия Рыжова 2 30.07.2017, 8:37

Академик Юрий Рыжов активно выступал против агрессии РФ в Украине.

В Москве 29 июля умер ученый, общественный деятель Юрий Алексеевич Рыжов. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской группы, которая выражает искренние соболезнования родным и близким.

Рыжов родился 28 октября 1930 года. Он – советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, академик РАН, доктор технических наук. Был ректором Московского авиационного института (МАИ). В 1989–1991 годах – депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1999 годах – чрезвычайный и полномочный посол России во Франции, член Президентского Совета.

Юрий Рыжов награжден медалью «Защитнику свободной России» (1997), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден грамотой Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания. В 2002 году Рыжова избрали членом Совета Международного Пагуошского движения.

Рыжов активно выступал против агрессии России в Украине. Он неоднократно был участником программ «Радио Свобода».

Рыжов также участвовал в обсуждении реформы РАН и выражал недовольство ее ходом в программе Владимира Кара-Мурзы «Грани времени» – «Иль академик, иль герой».

В декабре 2015 года Рыжов участвовал в программе Леонида Велехова «Культ личности».

В 2016 году Рыжов получил предупреждение прокуратуры как один из заявителей протестного марша в Москве.

Прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре.