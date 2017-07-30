Идеологов отправили «морально поддерживать» комбайнеров 30.07.2017, 8:45

Похоже, что для битвы за урожай надо прямо на поле читать стихи Быкова и показывать гравюры Скорины из Питера.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского исполкома разработал «План информационно-идеологического обеспечения уборочной кампании». Реализация этого плана будет возложена на ответственных за идеологическую работу в сельскохозяйственных организациях, профсоюзные структуры, общественных активистов, сотрудников райотделов внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, а также специалистов райсельхозпрода, пишет районная газета «Голас Сенненшчыны».

Идеологи считают, что для своевременной и качественной уборки выращенного урожая важно морально и материально стимулировать участников жатвы на высокопроизводительную работу. А этому должно способствовать создание надлежащих и безопасных условий труда, а также своевременное информирование о ходе жатвы. Если о материальном стимулировании все более-менее понятно, то как будет происходить моральная помощь, создатели плана пока не сообщили.