Глобальное потепление «заглянуло» в карман белорусов 30.07.2017, 9:05

Изменение климата в Беларуси оборачивается потерей около 90 млн долларов в год.

Потепление климата необходимо использовать на благо экономики, в первую очередь для развития сельского хозяйства. Отрицательным последствиям надо научиться противостоять, чтобы минимизировать потери, пишет belmarket.by.

Теплые зимы уже не случайность, а норма для Беларуси, констатировал начальник службы научно-методического обеспечения гидрометеорологического и радиационно-экологического мониторинга и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окружающей среды Виктор Мельник. Поэтому пришла пора пересмотреть нормативы, установленные для погодозависимых отраслей исходя из зимней температуры воздуха. Речь идет о сельском и лесном хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Все эти отрасли получают рекомендации ученых о том, как минимизировать негативные последствия изменения климата.

Например, потепление может стать одним из факторов повышения продуктивности сельского хозяйства, и это уже признано белорусскими учеными. В стране значительно повысилась урожайность зерновых. Менее 7 млн т аграрии уже не собирают, а в прежние годы было и 3,5 млн т.

Увеличение вегетационного периода почти на месяц позволило сельхозорганизациям ввести в оборот новые культуры: кукурузу на зерно, сою. В Пинском районе примерно на 60 га высажен виноград для промышленного использования. В последние годы август в Беларуси обычно сухой и жаркий, что необходимо учитывать аграриям при выборе сорта картофеля: следует переходить на ранние и среднеранние сорта.

По словам Виктора Мельника, специалисты Всемирного банка совместно с белорусскими учеными оценили последствия изменения климата и подсчитали, что из-за них страна теряет около 90 млн долларов в год. Около 45 % потерь приходится на сельское хозяйство. Они обусловлены прежде всего засухами, которые теперь нередки. Из-за частого и резкого перепада температур страдают дорожное покрытие и здания, поэтому при строительстве необходимо учитывать и данный фактор.

Учет климатического потенциала в сельском хозяйстве важен, но совершить прорыв в отрасли он не может, отметил главный научный сотрудник ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» академик Владимир Логинов. По его мнению, основной резерв продуктивности — это все же технологии, а не климат. Необходимо улучшать культуру земледелия в сельском хозяйстве. Это и есть «главный резерв для сельского хозяйства нашей страны», уверен ученый.

То, что выбросы в атмосферу влияют на глобальное потепление, вовсе не доказанный факт, считает академик. Следовательно, только снижение выбросов парниковых газов в атмосферу не остановит изменение климата.

Глобальное потепление происходит, и это неоспоримый факт, уверен Владимир Логинов. Ученый оценивает его в 1—4,5 градуса. «Если изменения на 1 градус, то это ничего страшного. Если 4 и более — это катастрофа», — заявил академик. Он связывает глобальное потепление и другие природные явления, например цунами и ураганы, с потеплением Мирового океана.