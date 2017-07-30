The New York Post назвал молодого Путина хипстером 30.07.2017, 9:13

Владимир Путин

Фото: getty images

Таблоид обратил внимание на странную манеру одеваться у будущего президента РФ.

Американский таблоид The New York Post опубликовал на своем сайте галерею с фотографиями президента России Владимира Путина в молодости. По мнению газеты, молодой Путин был «своего рода хипстером», сообщает tvrain.ru.

«Прежде чем стать одним из самых печально известных мировых лидеров, Владимир Путин был жизнерадостным, влюбленным и одевающимся как хипстер человеком», — пишет газета.

Фото: скриншот с сайта The New York Post

Фото: скриншот с сайта The New York Post

The New York Post — популярная американская газета. Тираж ее ежедневного выпуска составляет порядка 500 тысяч экземпляров. Владельцем газеты является компания News Corp Руперта Мердока.