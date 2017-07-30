Посол Литвы Андрюс Пулокас: Про белорусов у нас анекдотов просто нет! 30.07.2017, 9:28

Андрюс Пулокас

Фото: tut.by

При этом среди дипломатов ходит шутка, что «в Беларуси нужно обязательно посетить Вильнюс».

Как раньше писали в автобиографии — родился я в семье инженера и библиотекаря. Мама всю жизнь проработала в библиотеке, и иногда она брала меня к себе на работу — я запомнил запах книг на всю жизнь.

«Любимые книги? Всякие! Выбора большого не было, стандартный набор. Никогда не забуду свою первую книгу, прочитанную самостоятельно — от начала и до конца. Это был Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна», ее мне дала мама, сказав «попробуй», - рассказал Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас в интервью tut.by.

— Кем хотели быть в детстве?

— Поваром, архитектором и строителем. Знаете, когда семья что-то делает — дети рядом крутятся с родителями. Строилась дача, всегда что-то готовили вкусное на кухне… Дети притягиваются к этому всему. Могу сказать, что семья — ценность большая. Сейчас родители на пенсии, но мы очень часто встречаемся.

— Вы и как отец, и как сын можете сказать, что формирует глубокую связь с родными?

— Необходимо уважение. С детства видел, как родители общаются друг с другом и с нами. Да, у меня двое детей — два сына (7 и 9 лет), как и мы с братом, и у них тоже, как и у нас с братом, разница в два года! Так получилось. И с моими сыновьями я стараюсь быть на равных, быть им другом. С первых дней у детей есть свои особенности, которые надо уважать. Многие думают, что дети — это какой-то пластилин, что слепишь, то и будет, но это не так. Мои дети абсолютно разные с первых дней.

— А как познакомились с женой?

Обычная история: в студенческом общежитии. Я учился в Вильнюсском университете на факультете экономики, потом международные отношения изучал. Жена училась информологии на другом факультете. Сейчас она не работает, семья со мной в Минске, дети ходят в международную школу… Часто ездим домой в Вильнюс — тут недалеко. Иногда сам себя спрашиваю: дом — это где?

— Что для вас значит быть дома?

— В Минске не чувствую себя полностью дома — потому что слишком уж близко Вильнюс, и дом — все же скорее там, мы ездим туда каждую вторую неделю, там и семья — бабушки-дедушки.

Дом — клубника, которую выращиваешь, свои книги, холодильник и пиво в нем. (Смеется.) Сейчас даже не просим друзей поливать цветы — они нас в Вильнюсе дожидаются.

— Вы год как живете в Беларуси, наверняка бывали тут и раньше?

— До дипломатической службы в Минске Беларусь была для меня страной по дороге домой (я работал дипломатом в России). А еще раньше — это было еще впечатление советского времени. Никогда не забуду 90-е годы, дефицит всего, помню, как мы ездили в Лиду за хозтоварами, у вас было лучше, чем в Литве. Мама купила тогда кухонный комбайн местного производства, она и по сей день делает драники с его помощью. Звук этот — вся кухня дрожит…

Ездили в Лиду и Гродно, прекрасный город, очень литовский — архитектура так хорошо сохранилась…

Радуюсь — сейчас безвизовый въезд в Гродно, и Литва на первом месте по числу туристов, мы пользуемся этой возможностью. Во-первых, это ностальгический туризм. Мы же помним, как тут было в советское время, и вот прошло 20−30 лет и любопытно становится «а что там сейчас?» Молодое поколение тоже интересуется — ведь эта «терра инкогнита» для них — другой мир. Полчаса на автобусе — и ты в другой стране, люди открывают для себя Беларусь.

— Какие впечатления от современной Беларуси?

— Все говорят, как тут чисто. Это, конечно, уже штамп, но это визуально так: чистота и ухоженность и правда бросаются в глаза. Но знаете, когда слишком чисто — ловишь себя на мысли: а настоящее ли это все? Не хватает уюта. Жизни. Легкого беспорядка, немного граффити. А тут нигде этого нет. Хотя, возможно, мне просто не хватает дома здесь.

В Вильнюсе много уютных мест. Знаете, таких «намоленных» мест. Смотришь на стоптанный выбитый порог — сколько тут прошло людей… А в Минске все новое какое-то, таких порогов нет, старых столов в ресторанах. Назовите кафе, ресторанчик в Минске, которому 20 лет… А когда 30 лет на стол бокал ставишь — он ведь совсем другой, и пиво там как-то от этого вкуснее становится. Стол — другой.

— Вы хотели быть поваром, что обычно готовите для семьи?

— Люблю готовить борщ! Это единственное, что всегда едят мои дети. Без сладкого перца, но с помидором для кислинки, и обязательно с чесноком! Надо есть те продукты, которые растут в твоей стране. Какой сельдерей и кукуруза? Петрушка, укроп — да, гречка, простокваша… Я тут стараюсь все покупать белорусское — но не могу понять: в марте уже ни картошки, ни лука не найти в магазинах… Кто-то выигрывает битву за урожай и забывает о своей победе? Картошка из Италии? Лук из Нидерландов?

Любовь к своим продуктам закодирована в наших генах. Зачем базилик класть в драники? Или эта ресторанная мода на кокосовую стружку повсюду, даже в курицу ее добавляют…

Заменили люди натуральные ароматы и вкусы химическими, а потом не знают, что со своей жизнью делать, потому что заблудились между искусственным ванилином и головой Ленина.

— Существуют советские стереотипы о прибалтах, а есть ли у вас сегодня какие-то представления о соседях, и белорусах в том числе?

— Три наши страны — это «балтийские сестры», мы себя так называем, но мы все очень разные, у нас разные языки, религия, история. У эстонцев больше общего с венграми, финнами, чем с нами. Мы — литовцы — самые южные и называем себя «балтийские итальянцы» или «балтийские кавказцы».

И знаете, ведь анекдоты, как правило, сочиняют про соседей. Так вот, про белорусов у нас анекдотов просто нет!

— Сказать нечего или анекдоты как жанр уже в прошлом?

— Думаю, культура анекдотов о национальностях-народностях (армянское радио, эстонские парни и т.д.) все же осталась в советском времени. Тогда хватало фразы из какого-то фильма — и все…

А может быть, мы с белорусами просто мало общаемся. Надо больше. Мы ведь так близко — два часа на поезде из Минска в Вильнюс! Вы знаете, Беларусь ведь самая шенгенизированная страна в мире — каждый десятый белорус имеет Шенген-визу, такого нигде больше нет! И мы очень стараемся облегчить визовые вопросы нашим соседям.

Меня как посла очень волнует вопрос приграничной инфраструктуры: вот дорога занимает 2 часа, зато на границе приходится стоять по 3−4 часа! У нас есть план и проекты — как это все может быстро работать… Граница не должна разъединять народы. Знаете, в среде дипломатов ходит такая шутка «Что в Беларуси нужно обязательно посетить? Так вот — это Вильнюс!»