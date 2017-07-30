Витебский художник создал граффити для исполнения желаний 30.07.2017, 10:14

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Стену одного из домов в Витебске украсила огромная золотая рыбка.

Витебский художник Юрий Дубовский создал новое граффити во дворе дома 13 по улице Суворова, пишет vkurier.by.

Художник, больше известный в творческих кругах как «Белый слон», считает, что наполнять мир красотой – это чудо:

Фото из личного архива Юрия Дубовского

«Всем известна фраза: «Хочешь быть счастливым человеком – стань им». И это именно так, только от нашего желания и выбора строятся события нашей жизни. Каждый человек может творить чудеса в своей жизни, если поверит в себя и свои силы. Только нужно помнить, что сказка не случится, если не прикладывать для этого никаких усилий».

Фото из личного архива Юрия Дубовского

Фото из личного архива Юрия Дубовского

В ближайших планах у Юрия сделать большую граффити-роспись, по масштабу близкую к фреске, на фасаде трех зданий:

«Разрешение уже получено. Сейчас я в поиске спонсоров для реализации проекта. Деньги нужны для подготовки стены, покупки художественных материалов, аренды строительных лесов и оплаты работы помощников».