Виталий Гурков вышел в финал на Всемирных играх во Вроцлаве 2 30.07.2017, 10:52

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Виталий Гурков

В полуфинале «народный чемпион» в третьем раунде нокаутировал Троя-Тори Джонса из США.

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков вышел в финал на X Всемирных играх в польском Вроцлаве, сообщает tut.by.

В полуфинале Виталий Гурков в третьем раунде нокаутировал Троя-Тори Джонса из США.

Ранее в четвертьфинале Гурков взял реванш у португальца Диого Каладу, который в первом же бою выбил белоруса из борьбы на майском домашнем ЧМ-2017 в Минске.

В финале Виталий Гурков сразится с украинцем Василием Сорокиным, который в полуфинале взял верх над победителем минского чемпионата мира-2017 россиянином Иваном Григорьевым.

Еще два белоруса в полуфиналах потерпели поражения и сразятся за бронзу. Никита Шостак (81 кг) уступил шведскому бойцу Константино Нанга (27:30), а Павел Делендик (71 кг) — иранцу Масуду Минаеи (27:30).

В поединке за бронзу оппонентом Никиты Шостака будет поляк Рафал Корчак, Павел Делендик встретится с Габриэллне Маццетти из Перу.