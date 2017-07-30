Пять самых известных частных армий мира 2 30.07.2017, 10:55

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Наемники обладают особым иммунитетом и неподсудны законам страны, их называют «неприкасаемыми».

Частные военные компании очень удобны для стран, не желающих посылать своих солдат на сомнительные предприятия, которые могут запятнать репутацию государства. Наемники обладают особым иммунитетом и неподсудны законам страны, их называют «неприкасаемыми», пишет tut.by.

Фото: rt.com

К тому же потери в частной военной компании (ЧВК) скрыть легче, чем в регулярной армии, поэтому, например, американцам куда удобнее использовать наемников в Ираке, Афганистане и других государствах. Похожие мотивы и у российских властей, использующих в Сирии так называемую ЧВК «Группа Вагнера».

Но не стоит думать, что ЧВК заняты только военными операциями, прибыль им приносит тыловая логистика, построение маршрутов поставок ресурсов, авиаперевозки солдат и грузов, разминирование территорий, охрана объектов или персон и тренировки солдат правительственных войск.

Academi

Сегодня это самая известная и одна из самых многочисленных частных военных компаний, которая располагает собственным производством оружия и небольшими военно-воздушными силами. Настоящая армия профессионалов, готовая выиграть небольшую войну в любой точке земного шара за значительное вознаграждение.

Фото: nyt.com

Численность Academi составляет около 21 тыс. человек, в основном это ветераны различных армейских подразделений, в том числе и спецназа, специалисты в области разведки, кибершпионажа, оружейники и многие другие.

Броневики Blackwater Grizzly. Фото: gawker.com

ЧВК располагает собственным центром подготовки в Северной Каролине площадью 28 кв км, кстати, крупнейшим в США. Здесь учат тактике городского боя, проведению штурма, вождению транспорта под настоящим огнем и многим другим навыкам, которые могут сохранить жизнь в бою.

Об отличной подготовке бойцов ЧВК говорит бой в Наджафе, когда восемь сотрудников Blackwater, охранявших местный военный штаб и закрепившихся на крыше здания вместе с четырьмя американскими полицейскими и пулеметчиком морской пехоты США, почти сутки отражали атаки нескольких сотен шиитских боевиков.

Никакой огневой поддержки армия США наемникам не оказала, а расположенные рядом испанский и сальвадорский контингенты отказались вступить в бой. Выручили осажденных летчики ЧВК, которые доставили боеприпасы и забрали раненого морпеха.

После скандала с перестрелкой в центре Багдада в 2007 году, которая закончилась гибелью семнадцати и ранением восемнадцати мирных иракцев, за ЧВК закрепилась дурная слава.

Фото: pilotonline.com

Но зарабатывать им это не мешало. Например, в 2008 году доход компании превысил триллион долларов. Blackwater располагал сотнями единиц легкой бронированной техники и около 20 вертолетами и самолетами. Большая часть доходов компании — 90 процентов — правительственные заказы.

Подразделение компании Blackwater Armored Vehicle выпускает собственный бронетранспортер, адаптированный для боя в городских условиях, — Blackwater Grizzly, а Blackwater Airships занимается конструированием беспилотников.

В 2009 году компания претерпела преобразование и стала называться Xe Services, спустя год название новь было изменено на Academi.

G4S (Group 4 Securicor)

Если Academi — самая известная, то британская ЧВК Group 4 Securicor — самая многочисленная. Число ее сотрудников достигает 585 тысяч, а офисы компании есть в 125 странах мира.

Фото: g4s.com

Основная деятельность компании связана с перевозкой ценностей, денег, обеспечением безопасности как частных лиц, так и крупных мероприятий, например, лондонской Олимпиады.Сотрудников G4S можно увидеть в аэропортах Хитроу, Осло, Брюсселя и многих других.

Специалисты G4S работают над внедрением электронных систем безопасности и обеспечивают управление денежной наличностью, предоставление логистических услуг для банков.

Фото: cityam.com

Компания способна с нуля создать систему безопасности в районе с самой неблагоприятной обстановкой. Ее сотрудники заняты также разминированием, обучением персонала и даже его управлением, а если понадобится, заняты и в береговой охране.

Примечательно, что британское правительство поручило компании строительство частного полицейского участка. Сотрудники частной компании возьмут на себя большинство функций: от сопровождения преступников в камеры до проведения тестирования на наркотики. Арестовывать же бандитов по-прежнему будут настоящие полицейские.

ЧВК грязных дел. DynCorp

Это одна из старейших частных военных компаний в мире. Датой ее основания считается 1946 год. Хотя штаб-квартира корпорации находится в штате Вирджиния, все оперативное управление осуществляется из офиса в Техасе. Численность компании составляет примерно 14 тыс. человек.

Фото: io.ua

Сотрудники этой компании были замешены в многочисленных преступлениях: торговлей людьми, наркотиками, изнасилованиях, убийствах, отмывании денег и многом другом, но каждый раз руководству DynCorp все сходило с рук.

Фото: washingtonpost.com

Дело в том, что ЧВК тесно связана с ЦРУ, а почти 96% ее дохода — правительственные контракты, сумма которых составляет более трех миллиардов долларов.

Сотрудники DynCorp отметились во все значимых конфликтах прошлого века и современности. Они были в Боснии, Колумбии, Сомали, Анголе, Косово и других странах.

Фото: washingtonpost.com

ЧВК предоставляет услуги по проведению воздушных операций, а также обеспечивает техническую поддержку вертолетов ВВС, ВМС и армии США.

Еще DynCorp занимается восстановлением разрушенной инфраструктуры, обучением разведывательных органов, предоставляет охранные услуги. Например, ее сотрудники защищали президента Афганистана Хамида Карзая и проводили обучение большей части полицейских сил Ирака и Афганистана.

DynCorp вошла в число 8 частных военных компаний, специально отобранных Госдепартаментом США, чтобы оставить в Ираке после вывода из него американских войск.

Лучшие бойцы Африки. Executive Outcomes

Это крупнейшая частная военная компания в Африке, без сотрудников которой не обходился не один местный конфликт. Она состояла из самых опытных бойцов на африканском континенте и боевой эффективностью превосходила любую местную армию.

Фото: pinimg.com

Одно время на вооружении Executive Outcomes состояли вертолеты Ми-17 и Ми-24, а также истребители МиГ-23, компания активно использовала танки Т-72 и бронетранспортеры.

ЧВК была замечена в теневых сделках, начиная с вмешательства в дела нефтяной компании из Сьерра-Леоне до контрактов с крупнейшей компанией по добыче и обработке алмазов De Beers, а также такими грандами, как Rio Tinto Zinc, Texaco и другими.

Фото: konstipation.com

Случалось так, что наемники захватывали богатые месторождения, а потом «забывали» вернуть их стране, на чьей земле они располагаись. Считается, что Executive Outcomes занималась добычей золота в Уганде, нефти в Эфиопии и обладала множеством коммерческих предприятий в других странах, в которых воевала.

Под давлением американцев Executive Outcomes была ликвидирована как ЧВК в 1998 году. Впрочем, это не помешала ей возродиться под именем SRC (Strategic Resource Corporation) и действовать до сих пор.

Из России с любовью. «Группа Вагнера»

Небольшое количество сведений об этой ЧВК стало просачиваться в СМИ с началом боевых действий в Украине и Сирии. Как пишет РБК со ссылкой на свои собственные источники, группа Вагнера получила свое название по позывному руководителя.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: wp.com

«Группа Вагнера» тренируется на базе в Молькино в Краснодарском крае, где также располагаются силы 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны.

Вагнер — позывной руководителя отряда, на самом же деле его зовут Дмитрий Уткин, и раньше он служил в псковской бригаде ГРУ.

Эта компания появилась в Сирии незадолго до начала развертывания Россией своих военных баз в 2015 году. По данным РБК, в 2016 году в Сирии находились от 1 до 1,6 тыс. сотрудников ЧВК в зависимости от напряженности обстановки.

Фото: gazeta.ru

Находясь на базе в России, сотрудник «Группы Вагнера» получал до 80 тыс. рублей в месяц (1345 долларов), непосредственно в Сирии зарплата возрастала до 500 тыс. рублей (8 406 долларов).

На снаряжение каждого бойца тратилось порядка тысячи долларов. Бойцы «Группы Вагнера» сыграли большую роль при освобождении Пальмиры и в боях под Дейр-эз-Зора.