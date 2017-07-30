Защита от дурака 7 Игорь Эйдман

30.07.2017, 10:59

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Игорь Эйдман

Есть такой термин в инженерии.

Про Трампа, Путина и принятие Конгрессом новых санкций и «защиту от дурака».

В инженерии есть такой термин «защита от дурака». Любую бытовую технику, программное обеспечение и т.д. снабжают защитой от заведомо неадекватных, глупых действий пользователей. Очень нужна защита от дурака и в политической системе.

Эффективная демократия - это система, при которой даже идиот у власти не представляет большой угрозы для общества. Ведь механизм сдержек и противовесов все равно не позволит ему существенно изменить политику страны. История президентства Трампа (в т.ч. того, как развиваются при нем отношения с Кремлем) пока демонстрирует, что американская демократия снабжена такой защитой от дурака.

А вот в политической системе России защита от дурака не предусмотрена в принципе. Главное прийти к власти, а потом можно сколько угодно чудить и дурить, никто тебе не помешает. Любая глупость, любое преступление президента будет приветствоваться бурными и продолжительными аплодисментами окружающих.

Игорь Эйдман