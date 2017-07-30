13 схем, которыми пользуются мошенники на всех летних курортах 30.07.2017, 11:48

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Фото: Olaf Schubert / imagebroker / Globallookpress.com

Как съездить на отдых так, чтобы кошелек не «похудел» на круглую сумму.

Беспечные туристы — легкая добыча для мошенников, поскольку они не знакомы с уровнем цен и не знают местных законов.

AdMe.ru собрал 13 самых распространенных уловок, на которые попадаются отдыхающие. В конце вас ждут самые неожиданные штрафы, из-за которых ваш кошелек может «похудеть» на существенную сумму уже на законном основании.

Где можно встретить: Индия

«У вас страшная грязь в ушах, которая может быть очень опасна», — именно с такими словами к вам подойдет человек и засунет вам в ухо длинную палочку. После демонстрации серы (заранее заготовленной) из вашего уха вам предложат провести гигиеническую процедуру в полном объеме прямо на пляже. В конце с вас потребуют около 300 рупий (примерно $ 5).

Что делать: Опытные туристы предупреждают: чистильщик ушей будет очень настойчивым и тяжело будет отказаться от оплаты, поэтому советуют дать 10–20 рупий (около 30 центов), чтобы избавиться от навязчивого сервиса.

Где можно встретить: Бали

Пока вы нежитесь под солнцем, к вам подойдет женщина и предложит массаж (маникюр, педикюр) в подарок. По окончании процедур вы узнаете, что все процедуры платные, и цена их раз в 5 выше, чем в городских салонах.

Что делать: Не поддавайтесь. Последствия таких процедур в антисанитарных условиях могут обернуться большими неприятностями.

Где можно встретить: Таиланд

Вы арендуете гидроцикл, наслаждаетесь отдыхом, возвращаетесь, а хозяин находит повреждения на корпусе. Вам предложат решить ситуацию за $ 500. Если «виновный» начинает разбираться или долго думать, то обстановку начинают накалять местные жители — они кричат и машут руками. Даже полиция может поучаствовать в этом и предложить пойти на компромисс, оплатив сумму со скидкой.

Что делать: Прежде чем отправиться в море, зафиксируйте все царапины на водном мотоцикле (сфотографируйте, задокументируйте в письменном виде). Но и это не гарантия безопасности, лучше выбрать официальный прокат и прочитать отзывы предыдущих путешественников.

Где можно встретить: Бали

Если вы захотите отправиться в Лембонган, Гили или Ломбок, то необходимо в порту купить билет на лодку. Мошенники продадут вам билет от лица самой лучшей лодочной компании, но при посадке выяснится, что вы купили билет у самых сомнительных перевозчиков. Оправданием послужит то, что другие лодки заполнены или имеют технические проблемы.

Что делать: Знать настоящую стоимость билета (путешественники часто пишут, как и где можно их приобрести) или забронировать билет заранее у вашего турагента. В противном случае вы заплатите в 2 раза дороже за поездку в одну сторону.

Где можно встретить: Пляжи Восточной Европы

Вам предложат новую услугу по охране — за определенную плату дадут «умные» браслеты, которые через мобильное приложение и с помощью дронов будут следить за вашими детьми, чтобы те не заходили далеко в море. Как вы уже догадались, эти браслеты ни за что не отвечают.

Что делать: Игнорировать подобные предложения.

Где можно встретить: Пляжи Восточной Европы

Заманчивое предложение — рыбалка на судне. Но будьте уверены: если вы купите этот билет у случайного прохожего, то на указанном месте вы не найдете судна и больше никогда не увидите того, кто обещал вам шикарный отдых за небольшую плату. Таких зазывал очень много, так как пострадавшие считают бессмысленным обращаться в полицию из-за небольшой суммы.

Что делать: Покупать билеты только у официальных представителей.

Где можно встретить: На всех пляжах мира

В каждой стране есть товар, который пользуется популярностью, именного его чаще всего и подделывают. Например, в Турции — ювелирные украшения и кожаные изделия, а на Кубе — ром и сигары.

Что делать: Не покупайте подарки себе и вашим близким на пляжах и в сомнительных магазинах.

Где можно встретить: Гамбия

Местные мужчины на пляжах Гамбии пытаются соблазнить туристок ради денег. Некоторые из них даже способны убедить женщин в том, что владеют магией вуду и могут наколдовать все что угодно. Но чаще всего обходится без магии — одаривают комплиментами и клянутся в вечной любви.

Что делать: Не поддаваться на красивые слова и помнить, что в Гамбии моногамность — большая редкость и у всех потенциальных ухажеров есть жены.

Где можно встретить: Бали, Пхукет

Дружелюбный парень или девушка подойдут к вам на пляже и расскажут, что именно вам выпала счастливая возможность получить приз в рамках рекламной кампании. От вас требуется только поехать в офис и забрать его. В офисе вам покажут презентацию и попросят оплатить небольшой взнос. На руки вы получите бесполезный контракт и ваучеры (подарочную карту, сертификаты), которые никогда не сможете использовать.

Что делать: Не тратить время своего отдыха и отказываться от подобных предложений.

Мошенники — не единственная опасность, которая может оставить вас на отдыхе без кругленькой суммы денег. Незнание даже самых странных законов не освобождает от ответственности. Обязательно узнайте все нюансы о месте, в котором собираетесь провести отпуск.

Где действует запрет: Венеция, Испания, Германия

Власти Венеции считают, что песочные сооружения могут помешать работе спасателей, а отдыхающие жаловались на то, что замки закрывают им обзор на море. Поэтому за такое строительство придется заплатить штраф в размере 250 евро. Аналогичный запрет действует на некоторых пляжах Испании, а в Германии песчаные скульптуры должны быть не выше 20 см.

Где действует запрет: Майорка

Если вам захочется помыть под душем (установленным на пляже) фрукты, обувь, посуду и все остальное, кроме тела, готовьтесь заплатить за такое нарушение штраф 750 евро.

Где действует запрет: Италия

В Италии запрещается оставлять на песке полотенце, зонтик или стул, тем самым «забивая» место на пляже. Придется заплатить 200 евро, чтобы забрать свои вещи. Также представительницам прекрасного пола можно загорать топлес, но только лежа (вставать и плавать в таком виде нельзя).

Где действует запрет: Франция

На пляже в Ла-Гранд-Мотт запрещается плохо пахнуть. А также вы нарушите закон, если будет прогуливаться за пределами пляжа в купальном костюме. Вы должны одеться либо оплатить штраф, также вы получите утешительный приз от мэра, который обязал полицейских раздавать футболки.