Саакашвили заявил о подделке своей анкеты на украинское гражданство 2 30.07.2017, 11:55

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Михаил Саакашвили

Фото: AP

Политик требует графической экспертизы.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал провести графическую экспертизу анкеты, на основании которой он потерял украинское гражданство.

На документе, ставшем основанием для лишения украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, стоит не его подпись. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

К такому выводу он пришел, ознакомившись с копией анкеты, которую опубликовал народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации Президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!" – заявил Саакашвили.

Он потребовал немедленно провести графическую экспертизу документа.

"Мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!" – отметил экс-президент Грузии.

Копию части анкеты с подписью якобы Саакашвили Арьев опубликовал в Facebook 27 июля. "Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления ложных сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве", – прокомментировал нардеп.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Саакашвили заявил, что решение является результатом "договорняка" между "олигархическими кланами" Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

27 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече в поддержку политика. В ходе веча адвокат Павел Богомазов сообщил, что указ о потере Саакашвили украинского гражданства будет обжалован.