Российские СМИ «отправили» посла Сурикова из Минска в Мозамбик 2 30.07.2017, 12:18

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Александр Суриков

Фото: bymedia

При этом журналисты сослались на указ президента России.

Российские СМИ ошибочно «направили» посла России в Беларуси Александра Сурикова работать в Мозамбик. Соответствующую новость опубликовало агентство РИА «Новости» и сопроводило ее фотографией действующего главы дипмиссии в Минске. При этом журналисты сослались на указ президента России.

Как пишет nn.by, на самом деле речь не об Александре Александровиче Сурикове, а о его тезке, Александре Васильевиче Сурикове, кадровом российском дипломате.

77-летний Суриков работает послом в Минске уже 11 лет — беспрецедентный срок для дипломата.