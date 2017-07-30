Российские СМИ «отправили» посла Сурикова из Минска в Мозамбик

Российские СМИ «отправили» посла Сурикова из Минска в Мозамбик2
- 30.07.2017, 12:18
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При этом журналисты сослались на указ президента России.
Российские СМИ ошибочно «направили» посла России в Беларуси Александра Сурикова работать в Мозамбик. Соответствующую новость опубликовало агентство РИА «Новости» и сопроводило ее фотографией действующего главы дипмиссии в Минске. При этом журналисты сослались на указ президента России.
Как пишет nn.by, на самом деле речь не об Александре Александровиче Сурикове, а о его тезке, Александре Васильевиче Сурикове, кадровом российском дипломате.
77-летний Суриков работает послом в Минске уже 11 лет — беспрецедентный срок для дипломата.